El Gobierno envía un avión a Atenas para traer de regreso a los 27 españoles de la flotilla

El Gobierno ha enviado un avión hasta Atenas para traer de regreso a los 27 integrantes de la flotilla a Gaza que han sido expulsados este lunes por Israel, según han informado fuentes gubernamentales a Europa Press.

Según han precisado las fuentes, se están ultimando los preparativos del vuelo, que aterrizaría en las próximas horas en Madrid. Los miembros de la Global Sumud Flotilla se encuentran en Atenas, tal y como ha informado la organización.

Fuentes diplomáticas israelíes habían confirmado previamente a Europa Press que todos los españoles que aún permanecían detenidos habían abandonado ya Israel, con la salvedad de una de las integrantes, que tendrá que comparecer el miércoles ante la Policía tras haber mordido el domingo a un funcionario de la prisión durante un examen médico.

Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había confirmado en redes sociales que los 27 españoles "viajan ya camino de España", sin aclarar el itinerario que iban a seguir. Ya esta mañana, había adelantado que la previsión era que pudieran regresar todos este mismo lunes, aunque no lo harán los 28.

En cuanto a la integrante de la flotilla que aún permanece bajo custodia --la única del total de medio millar de integrantes que fueron apresados el miércoles cuando navegaban hacia Gaza-- seguirá contando con "protección diplomática y consular" hasta que sea liberada.