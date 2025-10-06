El Congreso debate mañana la propuesta de ERC para reconocer a los guerrilleros antifranquistas

La Comisión Constitucional del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley (PNL) de Esquerra Republicana en la que se reclama el reconocimiento inmediato de los dos últimos guerrilleros antifranquistas vivos, Francisco Martínez López 'El Quico', y Esperanza Martínez García, así como del resto de maquis que combatieron la dictadura.

La iniciativa, recogida por Europa Press, recuerda que, más de cuatro décadas después del restablecimiento democrático y casi tres años tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el Estado español mantiene pendiente "la deuda" con quienes lucharon contra la dictadura en condiciones de clandestinidad, exilio y represión. A su juicio, tanto 'El Quico' como Esperanza Martínez fueron víctimas de persecución, prisión y tortura y, pese a ello, siguen sin haber sido plenamente reconocidos como combatientes por la libertad.

El texto denuncia que, mientras otros países han honrado a quienes defendieron la democracia frente a regímenes totalitarios, en España estos luchadores permanecen "en el limbo administrativo y simbólico". Advierte además de que, pese a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, las actuaciones gubernamentales en favor de los dos supervivientes han sido "inexistentes o insuficientes", lo que a juicio de los republicanos constituye una "injusticia histórica" que exige una respuesta inmediata.

Por ello, se insta al Gobierno a reconocer pública, institucional y jurídicamente a Martínez López y Martínez García como combatientes por la libertad y la democracia, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Memoria Democrática, y a extender este reconocimiento al conjunto de la guerrilla antifranquista o maquis.

ERC plantea además que se les conceda la máxima distinción civil y honorífica prevista legalmente, en un acto público y solemne, en representación de todos los guerrilleros que se enfrentaron al franquismo. También propone reconocer el carácter militar de los combatientes de la guerrilla, asimilándolos al Ejército Republicano, a efectos de indemnizaciones y pensiones.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEMORIA

En la iniciativa se reclaman asimismo medidas materiales de apoyo y protección para garantizar una vida digna a los dos supervivientes, incluyendo prestaciones económicas, servicios sanitarios y su reconocimiento oficial como víctimas del franquismo.

En otro de sus puntos, la proposición pide centralizar toda la documentación relativa a los combatientes guerrilleros --actualmente dispersa o en manos del Servicio de Información de la Guardia Civil-- y se deposite en un archivo histórico de acceso público en formato digital, respetando la normativa de protección de datos.

Finalmente, Esquerra propone la creación de un programa de recuperación y difusión de la memoria de la guerrilla antifranquista en colaboración con entidades memorialistas, universidades y centros de investigación, con el objetivo de preservar su legado y dar visibilidad a los luchadores que resistieron al régimen franquista.