Espana agencias

El Congreso debate mañana la propuesta de ERC para reconocer a los guerrilleros antifranquistas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Comisión Constitucional del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley (PNL) de Esquerra Republicana en la que se reclama el reconocimiento inmediato de los dos últimos guerrilleros antifranquistas vivos, Francisco Martínez López 'El Quico', y Esperanza Martínez García, así como del resto de maquis que combatieron la dictadura.

La iniciativa, recogida por Europa Press, recuerda que, más de cuatro décadas después del restablecimiento democrático y casi tres años tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el Estado español mantiene pendiente "la deuda" con quienes lucharon contra la dictadura en condiciones de clandestinidad, exilio y represión. A su juicio, tanto 'El Quico' como Esperanza Martínez fueron víctimas de persecución, prisión y tortura y, pese a ello, siguen sin haber sido plenamente reconocidos como combatientes por la libertad.

El texto denuncia que, mientras otros países han honrado a quienes defendieron la democracia frente a regímenes totalitarios, en España estos luchadores permanecen "en el limbo administrativo y simbólico". Advierte además de que, pese a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, las actuaciones gubernamentales en favor de los dos supervivientes han sido "inexistentes o insuficientes", lo que a juicio de los republicanos constituye una "injusticia histórica" que exige una respuesta inmediata.

Por ello, se insta al Gobierno a reconocer pública, institucional y jurídicamente a Martínez López y Martínez García como combatientes por la libertad y la democracia, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Memoria Democrática, y a extender este reconocimiento al conjunto de la guerrilla antifranquista o maquis.

ERC plantea además que se les conceda la máxima distinción civil y honorífica prevista legalmente, en un acto público y solemne, en representación de todos los guerrilleros que se enfrentaron al franquismo. También propone reconocer el carácter militar de los combatientes de la guerrilla, asimilándolos al Ejército Republicano, a efectos de indemnizaciones y pensiones.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEMORIA

En la iniciativa se reclaman asimismo medidas materiales de apoyo y protección para garantizar una vida digna a los dos supervivientes, incluyendo prestaciones económicas, servicios sanitarios y su reconocimiento oficial como víctimas del franquismo.

En otro de sus puntos, la proposición pide centralizar toda la documentación relativa a los combatientes guerrilleros --actualmente dispersa o en manos del Servicio de Información de la Guardia Civil-- y se deposite en un archivo histórico de acceso público en formato digital, respetando la normativa de protección de datos.

Finalmente, Esquerra propone la creación de un programa de recuperación y difusión de la memoria de la guerrilla antifranquista en colaboración con entidades memorialistas, universidades y centros de investigación, con el objetivo de preservar su legado y dar visibilidad a los luchadores que resistieron al régimen franquista.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

De Andrés (PP) acusa a PNV, EH Bildu y PSE de "connivencia" con los responsables de los presuntos abusos en Bernedo

De Andrés (PP) acusa a

Vox presentará una denuncia por malversación tras pagar el Gobierno el regreso de la Flotilla "crucero de bailoteo"

Vox presentará una denuncia por

Ayuso alude a la participación de "dos miembros de ETA" en la flotilla y cuestiona su intención de llevar "paz" a Gaza

Ayuso alude a la participación

Podemos exige a Sánchez y al PSOE explicaciones por los pagos en efectivo a Ábalos, método que se presta a la corrupción

Podemos exige a Sánchez y

El Principado trabaja en la elaboración del registro de sanitarios objetores del aborto vía decreto

El Principado trabaja en la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las mejores zapatillas para este

Las mejores zapatillas para este otoño-invierno, según un podólogo: “Anchas, ligeras y transpirables”

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 6 octubre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

David Martínez, el misterioso inversor clave en la OPA de BBVA sobre Sabadell, decide hablar: “Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

DEPORTES

Borja Iglesias vence a los

Borja Iglesias vence a los odiadores con su regreso a la Selección: ‘El Panda’ reencuentra en Vigo la puntería y la felicidad

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”