David Martínez niega acuerdos con BBVA y justifica el apoyo a la opa por su potencial

Barcelona, 6 oct (EFECOM).- El inversor mexicano David Martínez Guzmán, que controla el 3,86 % de Banco Sabadell y acudirá a la opa formulada por BBVA, niega tener "ningún acuerdo ni conflicto de interés" con este banco y subraya que respalda la absorción de Banco Sabadell porque dará lugar "a una entidad más competitiva, rentable y con potencial de revalorización".

En un artículo que este lunes publica el diario El País y que lleva por título "Esto no es una batalla entre los Montescos y los Capuletos", el mayor accionista individual de Banco Sabadell justifica su postura ante esta opa.

Martínez asegura que habría preferido "una fusión amistosa" entre ambos bancos, pero que desde el primer momento siempre expresó sus posiciones "con toda claridad" al presidente de Banco Sabadell.

"Yo ya he tomado una decisión y he acudido a la oferta porque creo en su potencial sin buscar ser referente de nadie. Esta no es una batalla entre los Montescos y los Capuletos", sentencia Martínez, que añade: "Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera y el sesgo de quienes los usan".

"Como accionista, no tengo otro interés que maximizar el retorno de la inversión, y recomiendo a otros accionistas que busquen asesoría profesional independiente en lugar de guiarse por información que es infundada, incorrecta o incierta", apostilla el inversor mexicano.

En referencia a algunas de las acusaciones que ha recibido en los últimos días, entre ellas de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell, Martínez asegura que su participación en Banco Sabadell "dista mucho de ser cortoplacista", y recuerda que acumula una trayectoria de 12 años como accionista.

"Juntos hemos enfrentado diversas crisis europeas, los problemas de integración de TSB, la covid, el aumento de la supervisión y requisitos regulatorios, tasas de interés negativas, entre otros. Incluso participamos en la ampliación de capital para la compra de TSB a pesar de considerar que carecía de un enfoque estratégico", asegura.

"Considero que la consolidación en España de Sabadell y BBVA dará lugar a una entidad aún más competitiva, rentable y con mayor potencial de revalorización. Reafirmo mi confianza en que estas dos meritocracias competentes podrán crear juntas el mejor banco en España", asegura. EFECOM