Espana agencias

Colau, tras ser deportada por Israel: "Tendremos que poner denuncia porque no puede quedar impune"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La exalcaldesa de Barcelona y activista de la Global Sumud Flotilla (GSF), Ada Colau (Comuns), ha asegurado este lunes --tras ser deportada este domingo de Israel-- que el Gobierno hebreo, según ella, ha maltratado a los activistas de la Flotilla: "Tendremos que poner denuncia porque no puede quedar impune".

Lo ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press donde ha expresado que los activistas tendrán que informarse sobre la legalidad del procedimiento de detención y deportación de los activistas, el cual ha tachado de ilegal y de "más duro" de lo que imaginaba.

Preguntada por si volvería a participar en la Flotilla para abrir un corredor humanitario en Gaza, lo ha afirmado: "Evidentemente que lo volvería a hacer aunque haya sido duro".

Ha argumentado que ha sido "útil" y que ha dado, según ella, mucha visibilidad y ha remarcado que la Flotilla no es únicamente los activistas que iban a bordo de los barcos sino también los, a su juicio, miles de personas que les ayudaban desde la organización o que han salido a manifestarse desde la intercepción de las embarcaciones por parte de Israel el pasado jueves.

"Debemos seguir movilizándonos hasta que se detenga el genocidio en Gaza y los corredores humanitarios son demandas de mínimo", ha dicho.

CORONAS

En otra entrevista en TV3, el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y activista de la Flotilla, Jordi Coronas, también deportado también por Israel este domingo, ha asegurado que los activistas han sido "maltratados" por las fuerzas de seguridad israelíes y se ha mostrado, en sus palabras, satisfecho por lo que ha hecho la Flotilla.

"Es la sensación de estar en un mundo aparte, que dentro del estado de Israel tienen una percepción del mundo muy diferente a la nuestra", ha dicho, y ha tachado al país hebreo de estado fascista, textualmente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP dice que Sánchez no fue al funeral de Lambán y va al de Vara: "Para él hay expresidentes de primera y de segunda"

El PP dice que Sánchez

El juez ofrece a la UCM personarse como perjudicada por la presunta apropiación indebida de Begoña Gómez

El juez ofrece a la

Podemos denuncia a Netanyahu y el ministro de Defensa israelí ante la Fiscalía de la AN por el abordaje a la flotilla

Podemos denuncia a Netanyahu y

El Supremo cita a Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO sobre sus "ingresos irregulares y opacos"

El Supremo cita a Ábalos

El juez cita de nuevo a Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO sobre sus vínculos económicos

El juez cita de nuevo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid determina

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

Procedente el despido de una camarera que llamó “puto negro” a un compañero de origen senegalés en un hotel de San Sebastián

ECONOMÍA

David Martínez, el misterioso inversor

David Martínez, el misterioso inversor clave en la OPA de BBVA sobre Sabadell, decide hablar: “Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de octubre

DEPORTES

El exfutbolista del Manchester United

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria