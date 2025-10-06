BME reivindica traer de vuelta al inversor minorista a la bolsa española

Barcelona, 6 oct (EFECOM).- El consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Juan Flames, ha reivindicado este lunes "traer de vuelta al inversor minorista" a la bolsa española, ya que las familias apenas tienen una participación "del 16 %", "el nivel más bajo desde 1992", ha añadido.

Flames ha subrayado que es necesario "hacer más accesible y atractiva la inversión a los minoristas" durante un acto convocado en Barcelona con motivo del Día de la Educación Financiera, ha informado BME en un comunicado.

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha protagonizado esta mañana el toque de campana por la educación financiera en la Bolsa de Barcelona.

Se trata de una iniciativa denominada “Ring the Bell for Financial Literacy”, que está promovida, entre otras entidades, por la Federación Mundial de Bolsas (WFE).

La consellera ha subrayado la importancia de proporcionar herramientas que permitan alcanzar una buena educación financiera entre la ciudadanía.

En este sentido, ha advertido de que la falta de esta formación puede situar a las familias en una posición vulnerable a la hora de tomar decisiones económicas.

En la misma línea, Juan Flames ha asegurado que fomentar la cultura financiera es una prioridad para conseguir que el inversor minorista vuelva a la Bolsa.

"BME trabaja intensamente con reguladores y el conjunto de la industria financiera apoyando la creación de la cuenta paneuropea", un nuevo producto de ahorro o inversión que busca facilitar que los ciudadanos de la Unión Europea puedan ahorrar e invertir de forma transfronteriza en el mercado único. EFECOM