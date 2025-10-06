Espana agencias

Baleares expresa su decepción por no llegar a un acuerdo con el Gobierno para frenar la derivación de menores migrantes

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Govern y los cuatro consells insulares de Baleares han expresado su decepción por no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno para frenar la derivación de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla al archipiélago.

Así se ha manifestado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, después de mantener este lunes una reunión con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez.

Fernández ha dicho sentirse "decepcionada" ante el hecho de que el Ejecutivo central no contemple le posibilidad de que Baleares quede excluida del reparto de menores migrantes procedentes de otras comunidades autónomas.

Aunque Pérez no ha expresado una negativa taxativa, ha concedido la consellera en declaraciones a los medios de comunicación, su respuesta se ha limitado a "vaguedades" y "palabras vacías".

Fernández, en cualquier caso, ha agradecido al secretario de Estado su predisposición a reunirse con las autoridades de Baleares, tal y como ella misma había solicitado, y ha considerado que tras esta ha quedado claro que el no son un gobierno "racista", como insinuó la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

TRES DERIVACIONES DE MENORES

La consellera, por otra parte, ha confirmado que ya son tres las notificaciones que Baleares ha recibido por parte del Ministerio para derivar a otros tantos menores migrantes desde Canarias, Ceuta o Melilla.

Todas ellas, ha asegurado, ya han sido alegadas con la intención de frenarlas y evitar que el traslado se haga efectivo.

((Habrá ampliación))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

De Andrés (PP) acusa a PNV, EH Bildu y PSE de "connivencia" con los responsables de los presuntos abusos en Bernedo

De Andrés (PP) acusa a

Vox presentará una denuncia por malversación tras pagar el Gobierno el regreso de la Flotilla "crucero de bailoteo"

Vox presentará una denuncia por

Ayuso alude a la participación de "dos miembros de ETA" en la flotilla y cuestiona su intención de llevar "paz" a Gaza

Ayuso alude a la participación

Podemos exige a Sánchez y al PSOE explicaciones por los pagos en efectivo a Ábalos, método que se presta a la corrupción

Podemos exige a Sánchez y

El Principado trabaja en la elaboración del registro de sanitarios objetores del aborto vía decreto

El Principado trabaja en la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las mejores zapatillas para este

Las mejores zapatillas para este otoño-invierno, según un podólogo: “Anchas, ligeras y transpirables”

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 6 octubre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

David Martínez, el misterioso inversor clave en la OPA de BBVA sobre Sabadell, decide hablar: “Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

DEPORTES

Borja Iglesias vence a los

Borja Iglesias vence a los odiadores con su regreso a la Selección: ‘El Panda’ reencuentra en Vigo la puntería y la felicidad

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”