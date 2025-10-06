Baleares expresa su decepción por no llegar a un acuerdo con el Gobierno para frenar la derivación de menores migrantes

El Govern y los cuatro consells insulares de Baleares han expresado su decepción por no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno para frenar la derivación de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla al archipiélago.

Así se ha manifestado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, después de mantener este lunes una reunión con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez.

Fernández ha dicho sentirse "decepcionada" ante el hecho de que el Ejecutivo central no contemple le posibilidad de que Baleares quede excluida del reparto de menores migrantes procedentes de otras comunidades autónomas.

Aunque Pérez no ha expresado una negativa taxativa, ha concedido la consellera en declaraciones a los medios de comunicación, su respuesta se ha limitado a "vaguedades" y "palabras vacías".

Fernández, en cualquier caso, ha agradecido al secretario de Estado su predisposición a reunirse con las autoridades de Baleares, tal y como ella misma había solicitado, y ha considerado que tras esta ha quedado claro que el no son un gobierno "racista", como insinuó la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

TRES DERIVACIONES DE MENORES

La consellera, por otra parte, ha confirmado que ya son tres las notificaciones que Baleares ha recibido por parte del Ministerio para derivar a otros tantos menores migrantes desde Canarias, Ceuta o Melilla.

Todas ellas, ha asegurado, ya han sido alegadas con la intención de frenarlas y evitar que el traslado se haga efectivo.

((Habrá ampliación))