Azora cierra la compra del grupo hotelero MedPlaya, que suma 15 establecimientos en España

Madrid, 6 oct (EFECOM).- Azora ha completado la adquisición del grupo MedPlaya Hotels, una transacción que fue aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) y que permite al grupo de inversión consolidar una plataforma hotelera con 13 activos en propiedad y 54 hoteles bajo su control.

La compra incluye tanto los hoteles en propiedad como el negocio de operación hotelera y una serie de negocios industriales auxiliares ligados a la explotación de los hoteles, según ha indicado Azora este lunes en un comunicado, en el que no concreta el importe de la operación.

Fundada en 1967, MedPlaya gestiona actualmente un porfolio de 15 hoteles con aproximadamente 4.000 habitaciones, 6 de ellos en propiedad con más de 1.300 habitaciones en destinos como Costa del Sol, Costa Brava, Costa Dorada y costa de Barcelona.

Adicionalmente, Azora es propietaria desde 2019 de 7 activos y cerca de 1.700 habitaciones ubicadas en Costa del Sol y Benidorm, actualmente gestionados por MedPlaya bajo régimen de arrendamiento.

El objetivo de la operación es fortalecer y reforzar la compañía. Para ello, Azora va a llevar a cabo un programa de inversiones destinado a reposicionar los establecimientos y la gestión hotelera.

Además, tiene previsto impulsar el crecimiento de MedPlaya en la Península Ibérica mediante nuevas adquisiciones de hoteles y la firma de contratos de arrendamiento y gestión con terceros, con el fin de consolidarse como uno de los principales operadores del mercado.

Agustí Codina continuará como director general y presidente de MedPlaya, cuyas oficinas seguirán estando ubicadas en Girona.

Según han apuntado Javier Arús y Gonzalo García-Lago, socios responsables de hoteles de Azora, esta transacción refleja la firme convicción en el sector hotelero en España y, en particular, en el potencial de MedPlaya y de su equipo directivo, con el que trabajan desde 2019.

En este sentido, han agregado que consolidar la posición en España con una cartera de hoteles diversificada y gestionada internamente, encaja perfectamente con la estrategia de inversión de la firma en el sector y se suma a otras de sus plataformas hoteleras como Latroupe, BluSerena en Italia o Donkey Hotels en Grecia.

Azora suma más de 14.500 habitaciones gestionadas actualmente en más de 60 hoteles en Europa y Estados Unidos y ha invertido más de 4.150 millones de euros en el sector. EFECOM