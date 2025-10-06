Espana agencias

Azcón, sobre el registro de objetores al aborto: "Cumpliremos la ley. Sánchez lo que no quiere es hablar de los sobres"

Por Newsroom Infobae

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que su ejecutivo cumplirá "sin problemas" con el requerimiento del Gobierno de España para crear y regular un Registro de Personas Objetoras al aborto, cuestión que, a su juicio, Pedro Sánchez "quiere poner en el centro del debate para que no hablemos de los sobres", en referencia al informe de la UCO que apunta a una posible financiación ilegal del PSOE y por el que el TS ha citado este lunes como imputados a José Luis Ábalos y Koldo García.

Azcón se ha referido a esta cuestión respondiendo a preguntas de los medios de comunicación durante su visita este lunes al campus de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EUTIZ) de la Universidad de Zaragoza.

"Es una ley del 2010. Quince años después, ahora Sánchez se acuerda de que hay algunas comunidades autónomas que no han cumplido con una parte de esa ley", ha recordado Azcón, en referencia al requerimiento formal enviado por el presidente del Gobierno de España a Aragón, Asturias, Islas Baleares y Comunidad de Madrid para cumplir con el mandato recogido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Una comunicación para la que establece un plazo de tres meses antes de activar los mecanismos legales para exigir su cumplimiento.

Jorge Azcón ha señalado que se trata de un texto legal aprobado hace tres lustros que "nadie cuestiona", tras permanecer vigente con sucesivos gobiernos de distintos colores.

"Vamos a seguir defendiendo a las mujeres como no lo hace el Partido Socialista, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra, vamos a exigir que toda la información que tiene que ver con esos sobres llenos de dinero que repartía el PSOE la conteste de forma inmediata", ha insistido Azcón, que ha apuntado a los "indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el Partido Socialista se está financiando de forma ilegal".

"A Sánchez no le importan las mujeres, ha criticado, a Sánchez lo que le importa son sus problemas de corrupción, de su mujer y su hermano y los sobres repletos de dinero que se les entregaban a los más altos dirigentes del partido".

