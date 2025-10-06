Espana agencias

Ayuso alude a la participación de "dos miembros de ETA" en la flotilla y cuestiona su intención de llevar "paz" a Gaza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aludido a la participación en la flotilla rumbo a Gaza con ayuda humanitaria de dos ex miembros de la banda terrorista ETA, y ha cuestionado su intención de llevar la "paz" a la zona.

"Ahora hemos sabido que dos miembros de ETA iban también en la misma. No parece que sea la flotilla de la paz precisamente, porque estaban condenados por pertenencia a banda terrorista y uno de ellos por intento de asesinato, y eso lo compone la flotilla", ha señalado al respecto la dirigente autonómica durante un acto en un nuevo centro de salud mental en Leganés.

Sin embargo, ha criticado que no se hable de los problemas que tienen "tantos niños, jóvenes y mayores de todo tipo" y sí de estas iniciativas que ha relacionado con "la lírica".

"Los problemas auténticos siguen correteando en la calle", ha reprochado Díaz Ayuso, quien ha cuestionado que se esté todo el día en "la lírica y en cuestiones que no resuelven nada".

