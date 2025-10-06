Espana agencias

Asens espera que los detenidos españoles de la flotilla embarquen este mediodía y lleguen por la tarde a Atenas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El eurodiputado de los Comuns y abogado de la Flotilla, Jaume Asens, ha asegurado hoy que esperan que los 28 detenidos españoles de la flotilla que aún siguen en Israel embarquen este mediodía y lleguen a Atenas por la tarde, tras lo cual, viajarán a Madrid. No obstante, ha precisado que no tienen los datos concretos de los vuelos.

Junto a ellos, ha dicho en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, que viajarán otros detenidos aunque desconocen el número exactos.

Jaume Asens ha explicado que hay mucha confusión sobre los que se negaban a firmar o no el documento que les presentaba Israel sobre haber entrado ilegalmente en sus aguas.

En este sentido, ha explicado que muchos de los que han sido deportados 'a priori' voluntariamente, dicen que ellos no firmaron nada y que "fue la propia Policía quien suplantó su firma para agilizar la deportación".

Y cree que "es posible que ahora, con los que vuelven, se haya hecho algo parecido" porque no se ha convocado la vista y la comparecencia así que, insiste, "es posible que también a ellos les hayan firmado conforme que aceptan la deportación".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Asens (Comuns): "Estudiamos acciones legales" por el presunto maltrato a activistas de la Flotilla

Asens (Comuns): "Estudiamos acciones legales"

El PP impulsa un nuevo conflicto contra el Congreso por el veto al pago de bonificaciones del 75% de tasas aéreas

El PP impulsa un nuevo

La AN juzga desde este lunes al presunto yihadista que mató a un sacristán en Algeciras

La AN juzga desde este

Begoña Gómez encara hoy una nueva cita con Peinado tras su decisión de que todo el caso acabe en tribunal del jurado

Begoña Gómez encara hoy una

El Nikkei japonés supera por primera vez los 47.000 puntos tras la victoria de Takaichi

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Barcelona avala

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

Procedente el despido de una camarera que llamó “puto negro” a un compañero de origen senegalés en un hotel de San Sebastián

¿Puede la policía obligarte a que desbloquees tu móvil? Un inspector jefe responde

Radares ‘stop’: así es como funciona una de las recientes incorporaciones de la DGT

Los españoles de la Flotilla deportados por Israel llegan a Madrid: “No se puede permitir la impunidad ante toda esta violación sistemática de derechos humanos”

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de octubre

El 64% de jóvenes gasta por encima de sus posibilidades y más de la mitad de los españoles se siente culpable al hacerlo

¿Está la empresa obligada a darte una cesta de navidad? Un abogado responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 6 de octubre

Arranca la venta de viajes del Imserso 2025/2026 con una tarifa especial de 50 euros y la opción de viajar con mascotas

DEPORTES

El exfutbolista del Manchester United

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria