Torres recuerda a Fernández Vara como una persona que "siempre practicó la política útil"

El ministro de Política Territorial y Memoria, Ángel Víctor Torres, ha recordado al expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, como una persona que "siempre practicó la política útil".
Así lo ha expresado el canario durante una publicación en su perfil oficial de 'X', donde resaltó la integridad del extremeño y su defensa de la justicia social y el progreso.
"Cuánto le vamos a echar de menos. Su sensatez. Su autenticidad. Para su familia, amistades y para el PSOE Extremadura, mi abrazo y todo el cariño desde el PSOE Canarias. Descanse en paz", escribió.
Últimas Noticias
Page recibe con "mucha tristeza" la muerte de Fernández Vara y elogia su compromiso por construir una sociedad más justa
Ayuso despide a Fernández Vara, un líder socialista con el que "se discutía y se llegaba a puntos de encuentro"
Clavijo lamenta la muerte de Fernández Vara, con quien coincidió como presidente autonómico entre 2015 y 2019
Las Cortes votan el martes la propuesta de Vox para fiscalizar el gasto en inmigración ilegal: el PP tiene la decisión
Pedro Sánchez despide a Fernández Vara y lo reivindica como "ejemplo de compromiso y diálogo"
MÁS NOTICIAS