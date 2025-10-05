Torres recuerda a Fernández Vara como una persona que "siempre practicó la política útil"

El ministro de Política Territorial y Memoria, Ángel Víctor Torres, ha recordado al expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, como una persona que "siempre practicó la política útil".

Así lo ha expresado el canario durante una publicación en su perfil oficial de 'X', donde resaltó la integridad del extremeño y su defensa de la justicia social y el progreso.

"Cuánto le vamos a echar de menos. Su sensatez. Su autenticidad. Para su familia, amistades y para el PSOE Extremadura, mi abrazo y todo el cariño desde el PSOE Canarias. Descanse en paz", escribió.