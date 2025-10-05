Espana agencias

Sanz asegura que la "foto" de Montero y Zapatero es el "retorno al peor pasado" y la de la "traición a Andalucía"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que la "foto" de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz; y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, representa el "retorno al peor pasado" y la "traición a Andalucía" porque "ambos se han echado a los brazos del independentismo y perjudican" a la comunidad andaluza.

En declaraciones a los medios con motivo de su asistencia este domingo al Gran Premio de España de la Sail GP de vela, Antonio Sanz ha sostenido que "si eso es lo que ofrecen a Andalucía, no podemos dar un paso atrás. Confío en que en Andalucía no se vuelva al peor pasado".

El consejero de la Presidencia se ha referido así al encuentro organizado este pasado sábado en Sevilla por el PSOE andaluz y en el que Montero contó con el respaldo y apoyo de Zapatero. "Zapatero --según Sanz-- arruinó a España, se entregó al independentismo y fue el autor del peor sistema de financiación".

A Montero, la ha acusado de ser la responsable de "desmantelar los servicios públicos en Andalucía", concretamente, los sanitarios, sobre los que ha dicho que aplicó un recorte de 1.500 millones de euros y "echó a 7.700 profesionales sanitarios". La "foto" de Montero y Zapatero es la "foto de la traición a Andalucía, porque ambos se echan a los brazos del independentismo y perjudican a Andalucía".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Exteriores contacta con las familias de los 21 españoles de la Flotilla que llegarán hoy a España

Exteriores contacta con las familias

Marlaska ensalza a Vara como espejo en el que "todos nos gustaría mirarnos": "Era un grandísimo servidor público"

Marlaska ensalza a Vara como

Marlaska pide dejar actuar a la justicia en la investigación abierta tras el informe de la UCO sobre pagos a Ábalos

Marlaska pide dejar actuar a

Los representantes de Podemos en la flotilla se niegan a firmar su extradición y uno inicia una huelga de hambre

Los representantes de Podemos en

La defensa de la Flotilla denuncia que activistas con cáncer y otras enfermedades no reciben medicación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos dirigentes de la CUP

Dos dirigentes de la CUP que viajaban en la Flotilla seguirán retenidos en Israel: se niegan a firmar un documento donde tienen que reconocer que han entrado ilegalmente en el país

Procedente el despido de un trabajador de recogida de basura de Galicia que participó en la huelga de 2024 como miembro del comité

Bomberos, drones y voluntarios para encontrar a un joven de 22 años con espectro autista desaparecido en la sierra de Guadarrama, Madrid

Estas son las opciones de Pedro Sánchez para echar a Israel de Eurovisión: una votación en manos de países como Turquía, Marruecos o Líbano

CGT gana el pulso a CCOO y UGT al conseguir que se aplique el convenio del ayuntamiento de Coín a las trabajadoras de servicio de atención domiciliaria

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Xavi Abat, abogado: “No siempre que des positivo en un control de drogas significa multa y retirada de puntos”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si tu empresa te debe la nómina, tiene que pagarte un interés”

Un obrero pide la incapacidad permanente por dolores en la mano y taquicardias, pero el tribunal se la deniega porque no le impiden trabajar

DEPORTES

El entrenador de Sinner habla

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial