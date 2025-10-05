Page recibe con "mucha tristeza" la muerte de Fernández Vara y elogia su compromiso por construir una sociedad más justa

El presidente de Castilla-La Mancha, Emliano García-Page, ha señalado este domingo que recibe "mucha tristeza" la noticia del fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, al que ha definido como "un referente político con un profundo compromiso con la construcción de una sociedad más justa".
A través de su cuenta de X, ha manifestado que "fue un gran presidente de Extremadura y deja una gran huella en toda España", por lo que ha trasladado su "más sentido pésame" ante la noticia de su fallecimiento, según recoge Europa Press.
