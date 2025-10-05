Espana agencias

Óscar López, Page o Pedro Rollán acuden al tanatorio de Badajoz a despedirse de Fernández Vara

Ministros como Óscar López, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page o el presidente del Senado, Pedro Rollán, son algunos de los muchos políticos de todos los partidos que han pasado este domingo por el Tanatorio Puente Real de Badajoz, donde tiene lugar el velatorio del expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara.

Un tanatorio que no ha dejado de recibir visitas a lo largo de toda la jornada, como la de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha valorado que Fernández Vara "ha entendido la política siempre desde el respeto", y al que le han "a echar de menos".

Guardiola ha estado acompañada del consejero de Presidencia, Abel Bautista, y ha coincidido en el tanatorio con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, con quien se ha fundido en un abrazo a su llegada y han estado conversando unos momentos.

También ha acudido el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dicho que "hoy es un día muy triste para la familia socialista para Extremadura", ya que Fernández Vara "ha sido una persona clave para la historia de la región".

Los expresidentes de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago también han acudido hasta el tanatorio para despedirse de Fernández Vara, al igual que el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha definido a Vara como "un hermano".

Durante la jornada también han ido llegado numerosos diputados y miembros del PSOE de toda la región, así como del PP y de Unidas por Extremadura, o los alcaldes de Badajoz o de Mérida, entre otros muchos que han querido despedirse del expresidente extremeño, cuyo funeral se celebrará este lunes en Olivenza.

