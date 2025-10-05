Militantes y ciudadanos despiden en silencio a Vara, expresidente y uno de los "padres" de la familia socialista

Guardando un solemne silencio durante cinco minutos frente a la sede regional del PSOE en Mérida, más de dos centenares de personas han despedido este domingo al expresidente de la Junta de Extremadura y uno de los "padres" de la "familia socialista" Guillermo Fernández Vara.

Lo han hecho entre lágrimas, abrazos y cálidas muestras de apoyo y ternura, horas después de que la formación confirmara la muerte del que fuera presidente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.

"Él ha mirado por Extremadura más que cualquier otro presidente y sin pedir nada a cambio", han asegurado en declaraciones a Europa Press Juani y Pedro Ruíz, siendo este último un militante entre las filas socialistas desde hace décadas que ha instado al espectro político a "aprender" del talante y "humanidad" que caracterizaba a Fernández Vara.

"No hay ningún político que hable mal de Guillermo. Y eso quiere decir algo", ha sentenciado Ruíz sin poder evitar algunas pausas motivadas por la emoción de la muerte de un hombre al que ha reivindicado como, ante todo, "buena persona".

UN EXPRESIDENTE QUE "SIEMPRE TENDÍA PUENTES"

Por su parte, transcurridos los cinco minutos de un silencio que ha terminado con el largo aplauso de los asistentes, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha recordado al también líder de los socialistas en la región durante 16 años como un hombre que "siempre tendía puentes".

Asimismo, se ha referido al oliventino como alguien que entendía la política como un "instrumento para hacer feliz a la gente" y como un "sinónimo de construir vidas, derechos, concordia y puentes".

"Guillermo ha sido una persona clave para entender la Extremadura de hoy", ha subrayado Gallardo asegurando que desde su formación trabajarán "siempre" para conservar el legado que hoy deja "uno de los padres" de la "familia socialista".

Rodeado de militantes, simpatizantes y ciudadanos en general, el líder de los socialistas ha sido el primero en escribir un extenso mensaje en el libro de condolencias que la formación ha habilitado en la sede regional del PSOE en Mérida hasta este próximo miércoles.

Mismos pasos han seguido, aguardando una estricta y larga fila, hombres y mujeres de edades distintas como Antonia Jiménez Galán, de la Agrupación Local de Calamonte. "Siempre serás mi referente, querido compañero", han sido sus palabras para el expresidente.

Además de este espacio de homenaje y despedida celebrado en la capital autonómica, al cual han acudido, entre otros, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, o la portavoz de la formación en la región, Isabel Gil Rosiña, también se han guardado cinco minutos de silencio en otras casas del pueblo del territorio extremeño.

El funeral del expresidente será celebrado en un acto privado, por petición de la familia, a las 11,00 horas de este lunes en la Iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza.