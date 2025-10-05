Marlaska ensalza a Vara como espejo en el que "todos nos gustaría mirarnos": "Era un grandísimo servidor público"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ensalzado la figura del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como un espejo en el que "todos nos gustaría mirarnos", elogiando su papel como "grandísimo servidor público".

Desde Cuenca, a preguntas de los medios tras presidir el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, se ha mostrado convencido de que representantes del Gobierno central acudirán al funeral que está previsto que este lunes se celebre en Extremadura.

"Por encima de colores, de ideologías --era-- un grandísimo servidor público, una persona de toda su vida que se ha dedicado, primero como médico forense, y, posteriormente, en el ámbito de la política, a gestionar el servicio público con garantía para el conjunto de los ciudadanos", ha destacado el ministro de Interior.

Asimismo, ha tenido un recuerdo a María Luisa, su mujer, a sus hijos y a toda la gente cercana a Fernández Vara.