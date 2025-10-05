Espana agencias

La Junta de Extremadura declara tres días de luto oficial por la muerte de Guillermo Fernández Vara

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno extremeño ha declarado este domingo tres días de luto oficial por la muerte del expresidente autonómico Guillermo Fernández Vara.

El mismo se mantendrá vigente desde las 12 horas de este mismo domingo hasta las 24 horas del día 8 de octubre, según precisa el Diario Oficial de Extremadura (DOE) al calor del decreto de la presidenta María Guardiola.

Durante ese tiempo, las banderas oficiales ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la comunidad autónoma.

Este decreto ha sido adoptado "como testimonio del dolor y respeto de los extremeños" por causa del fallecimiento de Fernández Vara y a fin de "expresar a la familia su pésame, así como para reconocerle y agradecerle los servicios prestados a Extremadura y honrar, de esta forma, su memoria", según señala el texto original.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Exteriores contacta con las familias de los 21 españoles de la Flotilla que llegarán hoy a España

Exteriores contacta con las familias

Marlaska ensalza a Vara como espejo en el que "todos nos gustaría mirarnos": "Era un grandísimo servidor público"

Marlaska ensalza a Vara como

Marlaska pide dejar actuar a la justicia en la investigación abierta tras el informe de la UCO sobre pagos a Ábalos

Marlaska pide dejar actuar a

Los representantes de Podemos en la flotilla se niegan a firmar su extradición y uno inicia una huelga de hambre

Los representantes de Podemos en

La defensa de la Flotilla denuncia que activistas con cáncer y otras enfermedades no reciben medicación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos dirigentes de la CUP

Dos dirigentes de la CUP que viajaban en la Flotilla seguirán retenidos en Israel: se niegan a firmar un documento donde tienen que reconocer que han entrado ilegalmente en el país

Procedente el despido de un trabajador de recogida de basura de Galicia que participó en la huelga de 2024 como miembro del comité

Bomberos, drones y voluntarios para encontrar a un joven de 22 años con espectro autista desaparecido en la sierra de Guadarrama, Madrid

Estas son las opciones de Pedro Sánchez para echar a Israel de Eurovisión: una votación en manos de países como Turquía, Marruecos o Líbano

CGT gana el pulso a CCOO y UGT al conseguir que se aplique el convenio del ayuntamiento de Coín a las trabajadoras de servicio de atención domiciliaria

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Xavi Abat, abogado: “No siempre que des positivo en un control de drogas significa multa y retirada de puntos”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si tu empresa te debe la nómina, tiene que pagarte un interés”

Un obrero pide la incapacidad permanente por dolores en la mano y taquicardias, pero el tribunal se la deniega porque no le impiden trabajar

DEPORTES

El entrenador de Sinner habla

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial