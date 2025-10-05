Illa lamenta la muerte de Fernández Vara, un socialista que "trabajó por el progreso de Extremadura"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado este domingo la muerte del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, del que ha dicho fue un gran socialista que "siempre trabajó por el progreso de Extremadura".

En un mensaje en X recogido por Europa Press se ha mostrado conmocionado por el fallecimiento de un "querido compañero" y ha expresado su cariño a su familia y allegados.

También ha recordado su encuentro con Fernández Vara hace menos de un año en San Sebastián, con motivo de los premios Ramón Rubial, "donde volvió a dar ejemplo de compromiso con su tierra".