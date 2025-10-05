Illa celebra que vuelvan parte de los miembros de la Flotilla: "Seguimos trabajando"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este domingo que una parte de los miembros de la Flotilla, entre ellos algunos catalanes, puedan volver a España: "Seguimos trabajando con el Ministerio de Exteriores para que el resto de los miembros puedan volver sanos y salvos lo más pronto posible".

"Ahora hace falta un alto al fuego inmediato e iniciar conversaciones para conseguir la paz", ha añadido en un mensaje de X recogido por Europa Press.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha recordado en un apunte de X que entre los 21 miembros que está previsto que salgan este domingo de Israel no está la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo.

Rull ha reclamado el retorno inmediato de ella y del resto: "Es una representante del pueblo de Cataluña".

El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas y la exalcaldesa Ada Colau sí están entre los 21 miembros de la Flotilla que podrán volver previsiblemente este domingo, según la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany.