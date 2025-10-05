Feijóo ultima su plan migratorio, que incluirá una "carta de compromiso" que deberán firmar los que entren en España

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ultima el plan migratorio que presentará la formación en las próximas semanas --a ser posible este mes de octubre-- y que incluirá, entre otras medidas, una "carta de compromiso" que deberán firmar aquellos ciudadanos extranjeros que entren a España para residir y trabajar. Se trata de dejar constancia de su voluntad de respetar "valores esenciales" como la igualdad, la libertad y el cumplimiento de las leyes españolas, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

Los 'populares', bajo la batuta de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, sostienen que están diseñando una propuesta "liberal y europea" que pivota en torno al "orden y la legalidad" y que está inspirada en países de nuestro entorno.

"Pensamos que es un asunto que trasciende bloques ideológicos, no es un tema de derechas. Es un asunto transversal y tenemos que afrontarlo", aseguran a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, que añaden que "la izquierda propone meter este debate en un cajón, porque le incomoda" mientras que Vox lo "exagera" al apostar por la "criminalización" del inmigrante.

En 'Génova' miran con atención las medidas que están adoptando otros países próximos como Alemania o Reino Unido. Así, hace solo un par de días el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que los refugiados dejarán de tener derecho automático a la residencia permanente y a la reagrupación familiar.

El PP apuesta por una "integración con exigencias", algo que, a su entender, supone aprender el idioma, conocer la Constitución y "respetar valores esenciales" como la igualdad, la libertad y el cumplimiento de la ley. Ahí se enmarca la propuesta de Feijóo de firmar una especie de "carta de compromiso" por parte de todo aquel que entre en España y que el PP ya ha verbalizado en más de una ocasión.

Se trata de una propuesta similar a la que Mariano Rajoy ya planteó en febrero de 2008 --en plena precampaña electoral de las generales-- cuando anunció un contrato de integración con valor jurídico para todos aquellos inmigrantes que quieran obtener un permiso de residencia legal en España superior a un año. Ese contrato implicaba comprometerse a integrarse "activamente" mediante el cumplimiento de las leyes, el respeto de las costumbres españolas y el aprendizaje de la lengua.

Según Feijóo, "quien provenga de otros lugares tiene que comprometerse a cumplir la ley, a respetar las costumbres" españolas y los "valores españoles y europeos de la libertad, de la tolerancia y del pluralismo". "Quien no lo cumpla no puede permanecer en nuestro país", afirmó públicamente hace una semana.

De hecho, el propio Feijóo avanzó este mes de agosto en una entrevista con Europa Press que el PP apuesta por "prohibir" en espacios públicos el burka y el niqab --que solo deja ver los ojos--, algo que, a su juicio, no cree que deba ocurrir con el velo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello (conocido como hiyab).

LAS MEDIDAS DE FEIJÓO: VISADO POR PUNTOS Y VINCULAR IMV AL EMPLEO

Una de las medidas estrella del plan migratorio de Feijóo es el visado por puntos, que va en línea con lo que ya aplican países como Canadá. Australia o Reino Unido. El objetivo es primar la entrada a aquellos que conocen mejor la cultura española, tienen mayor capacidad de integración y quieren trabajar en sectores en los que hay falta de mano de obra.

Aunque el modelo está por concretar, para obtener más puntuación en ese visado por puntos el PP cita criterios como el idioma, la formación, la experiencia, la capacidad de cubrir puestos vacantes (en la construcción, los transportes, el sector primario o los cuidados) y los vínculos con el país. "Tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra", resaltan en el partido.

El PP también pone el foco en la responsabilidad que deben tener los países emisores de inmigrantes, de forma que el que se niegue a colaborar con las instituciones españolas "perderá privilegios y ayudas, porque la solidaridad no puede ser unilateral", según recalcó esta semana Ezcurra.

Feijóo también defiende que prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se liguen a la búsqueda activa de empleo, ya que, según el PP, la mera percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito ni convertirse en un medio de vida.

CONTROL DE FRONTERAS, EXPULSAR A QUIEN DELINQUE Y LIMITAR ARRAIGO

El PP también quiere limitar las regularizaciones por arraigo. En la Ponencia Política que aprobó a primeros de julio se compromete a devolver "al arraigo y la reagrupación familiar su carácter excepcional porque se ha convertido en una vía opaca de regularización masiva de inmigrantes irregulares sobre la que el Estado apenas ejerce control".

Los 'populares' también apuestan por la "tolerancia cero" con aquellos que cometen delitos, especialmente los reincidentes. "Quienes cometan delitos contra la libertad sexual o sean multirreincidentes serán expulsados, incluso aunque sean migrantes regulares", afirmó Feijóo el pasado 25 de septiembre.

Según el PP, la pérdida de residencia debe ser automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves y la reincidencia no puede ser compatible con la permanencia en España. "El respeto a la ley es la base de la convivencia", asegura la declaración que Feijóo y sus 'barones' firmaron hace una semana en Murcia.

Además, el PP considera que la frontera sur de Europa debe contar con más medios y presencia reforzada de Frontex. En este sentido, propone reforzar el control, combatir a las mafias, garantizar retornos efectivos y asegurar acuerdos con países de origen y tránsito.

EXIGENCIAS DEL PP EN EL REPARTO DE MENORES MIGRANTES

Asimismo, el PP considera que la gestión de los menores no acompañados "no puede ser el fruto de un reparto arbitrario y sin transparencia, y mucho menos instrumento de negociación política entre el Gobierno central y sus socios separatistas".

El Gobierno central, prosigue el PP, debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de su fracaso en la política migratoria también en este ámbito. Por ello, exige que "garantice la determinación de edad y que asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados ante la actual saturación de los recursos de las comunidades".

"Además, consideramos que, siempre que existan datos que lo permitan, debe promover el retorno y la reunificación familiar en los países de origen", recoge el PP en la declaración firmada por Feijóo y sus presidentes autonómicos en Murcia.

Este viernes Feijóo avanzó además que si gobierna reformará la Ley de Extranjería y el Código Penal para poder expulsar a cualquier extranjero que se haya declarado fraudulentamente menor de edad y adelantó que su plan de inmigración fijará un máximo de tiempo para comprobar los años de la persona. "Incluiremos expresamente en el Código Penal la tipificación del fraude de edad o nacionalidad", aseguró.