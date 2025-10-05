Espana agencias

Exteriores contacta con las familias de los 21 españoles de la Flotilla que llegarán hoy a España

Por Newsroom Infobae

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha llamado a todas las familias que tienen ciudadanos entre los repatriados desde Tel Aviv que llegan este domingo a Madrid y se les ha dado la información del vuelo, según han señalado fuentes del departamento a Europa Press.

La cartera dirigida por José Manuel Albares ha recordado que desde el primer día hay teléfonos habilitados para las familias de los españoles retenidos y que estarán operativos hasta que todos se encuentren en libertad. Los teléfonos son el +34 91 000 1249 y el teléfono de emergencias consulares Tel Aviv +972(0)505772641.

Por otro lado, el eurodiputado de los Comuns y abogado de la Flotilla, Jaume Asens, en declaraciones recogidas por Europa Press al Canal 24 Horas de RTVE, ha asegurado que se está "confeccionando" la lista de las 21 personas que llegan a Madrid, que aún "no es definitiva", y ha criticado que la comunicación con los servicios consulares "ha dejado mucho que desear" y, además, que el Ministerio no les han facilitado la lista de los pasajeros.

"Las familias están angustiadas, se han enterado de la noticia a través de la televisión. Habría sido deseable que hubieran llamado primero a las familias antes de informar a los medios de comunicación", ha señalado.

Entre esas 21 personas, están el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas y la exalcaldesa Ada Colau.

Además, ha explicado que las personas que forman parte de la lista van a llegar a España deportados y son aquellos que han firmado "una deportación voluntaria". "El resto se ha negado a firmar, por eso estarán tres días como máximo detenidos, a la espera de la comparecencia ante el juez y que ratifique la deportación forzosa", ha explicado.

"ESTÁN BIEN Y EL TRATO HA SIDO CORRECTO"

Asimismo, ha afirmado que de las otras 28 personas que siguen detenidas por Israel hay tres que están en huelga de hambre. "Están incomunicados, pero hemos podido saber que están todos bien, animados y no hay ningún herido. Eso es lo más importante para nosotros", ha asegurado. Sin embargo, no ha concretado si ha habido "algún caso de exceso de fuerza". "Todavía no lo sabemos, pero lo que sí es que en términos generales el trato ha sido correcto", ha puntualizado.

"Tenemos que hacer un seguimiento específico de cada uno de ellos para ver psicológicamente cómo están, porque no conocemos la situación concreta de detención de cada uno de ellos, sabemos solo la foto general", ha agregado Asens.

