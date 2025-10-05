Espana agencias

Exteriores admite haber pagado los billetes de avión de los españoles de la flotilla para "agilizar su salida" de Israel

Por Newsroom Infobae



El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha admitido haber pagado los billetes de avión de los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla que se encuentran volando hacia España para "agilizar su salida" de Israel.

"Exteriores ha negociado y facilitado el traslado de los españoles que voluntariamente lo han solicitado, ofreciendo plazas en el vuelo de este domingo a Madrid, con billetes adquiridos por el propio Ministerio para agilizar su salida", han trasladado este domingo fuentes del Ministerio a Europa Press.

Las mismas fuentes han reiterado que el departamento que dirige José Manuel Albares ha movilizado "todos sus recursos consulares y diplomáticos" para "prestar protección continua e ininterrumpida" a los españoles a bordo de la Global Sumud, estando "activos desde el primer día" los consulados en El Cairo, Nicosia y Tel Aviv.

"Al producirse la detención y posterior traslado de los españoles a tierra, el cónsul español en Tel Aviv, junto a otros miembros de la legación, se desplazaron al puerto de Ashdod para atenderlos", explican, remarcando que el cónsul entabló contacto "directo" con los españoles "tan pronto las autoridades israelíes le permitieron acceder al centro de retención".

Algo que, según aseguran, el cónsul ha hecho "todos los días que la parte israelí le ha permitido acceder, sin excepciones", y que "sus instrucciones son seguirlo haciendo cada día hasta que el último español abandone Israel".

Exteriores ha recordado que, "desde el primer día", abrió dos líneas telefónicas para atender a familiares y representantes de las familias, en Madrid (Unidad de Emergencia Consular) y Tel Aviv (Consulado) que han estado operativas "en todo momento", y ha recalcado que tanto el cónsul como la Unidad de Emergencia Consular han estado en contacto telefónico con las familias, a las que se ha ido facilitando la información disponible.

Con todo, el Ministerio ha indicado que el cónsul también ha estado en contacto con la abogada de Adalah, con quien estuvo el jueves 2 de octubre a la entrada del puerto de Ashdod, esperando que desembarcaran los españoles, y el viernes 3 de octubre, cuando pasó todo el día en la prisión de Ktziot: "Este domingo han vuelto a coincidir en el mismo centro".

EuropaPress

