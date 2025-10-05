Espana agencias

El PSPV acusa a Mazón de "reducir en un año un 4% las pruebas de cribado de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana"

Por Newsroom Infobae

El PSPV-PSOE ha acusado hoy al president de la geenralitat, Carlos Mazón, "de reducir en un año un 4% las pruebas de cribada de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana" al "pasar, según consta en la última memoria del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, de una tasa de participación en los programas del 69,6% en 2023 a un 65,6% en 2024".

Así lo ha denunciado este domingo el portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts, Rafa Simó, quien ha lamentado: "Estamos ante el peor dato de los últimos cuatro años en lo que respecta a la prevención del cáncer de mama lo que demuestra que el relato de Mazón y su conseller, Marciano Gómez, sobre este asunto es pura propaganda".

En este sentido, ha criticado que "los mismos que intentaban dar lecciones de gestión de un tema tan delicado como es la prevención ahora nos demuestran que su compromiso con la lucha contra el cáncer de mama solo era postureo; y ha remarcado que "si querían dar lecciones ahora lo que les toca es dar explicaciones y sobre todo dejar de utilizar el dolor y la salud de las mujeres como arma política".

Además, ha reprochado que "en lugar de apostar por el fortalecimiento de lo público, el PP de Mazón estén externalizando las lecturas y abriendo la puerta al negocio sanitario" y ha reivindicado "más recursos y más apoyo institucional para el sistema sanitario valenciano que no necesita titulares sino compromisos reales".

"Mazón y Gómez han roto con la tendencia positiva de los gobiernos del Botànic en todo lo que respecta a la mejora de los sistemas de prevención", ha señalado el portavoz socialista, que ha urgido a todo el Consell a "centrarse en lo importante y dejar de dedicar su tiempo a cubrirse las espaldas". "Los valencianos y valencianas necesitamos una sanidad pública de calidad, y una Generalitat que la tome como prioridad", ha apostillado.

