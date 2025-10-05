Espana agencias

El Congreso debate la propuesta de ERC para reconocer a los guerrilleros antifranquistas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Comisión Constitucional del Congreso debatirá el próximo martes una proposición no de ley (PNL) de Esquerra Republicana en la que se reclama el reconocimiento inmediato de los dos últimos guerrilleros antifranquistas vivos, Francisco Martínez López 'El Quico', y Esperanza Martínez García, así como del resto de maquis que combatieron la dictadura.

La iniciativa, recogida por Europa Press, recuerda que, más de cuatro décadas después del restablecimiento democrático y casi tres años tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el Estado español mantiene pendiente "la deuda" con quienes lucharon contra la dictadura en condiciones de clandestinidad, exilio y represión. A su juicio, tanto 'El Quico' como Esperanza Martínez fueron víctimas de persecución, prisión y tortura y, pese a ello, siguen sin haber sido plenamente reconocidos como combatientes por la libertad.

El texto denuncia que, mientras otros países han honrado a quienes defendieron la democracia frente a regímenes totalitarios, en España estos luchadores permanecen "en el limbo administrativo y simbólico". Advierte además de que, pese a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, las actuaciones gubernamentales en favor de los dos supervivientes han sido "inexistentes o insuficientes", lo que a juicio de los republicanos constituye una "injusticia histórica" que exige una respuesta inmediata.

Por ello, se insta al Gobierno a reconocer pública, institucional y jurídicamente a Martínez López y Martínez García como combatientes por la libertad y la democracia, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Memoria Democrática, y a extender este reconocimiento al conjunto de la guerrilla antifranquista o maquis.

ERC plantea además que se les conceda la máxima distinción civil y honorífica prevista legalmente, en un acto público y solemne, en representación de todos los guerrilleros que se enfrentaron al franquismo. También propone reconocer el carácter militar de los combatientes de la guerrilla, asimilándolos al Ejército Republicano, a efectos de indemnizaciones y pensiones.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEMORIA

En la iniciativa se reclaman asimismo medidas materiales de apoyo y protección para garantizar una vida digna a los dos supervivientes, incluyendo prestaciones económicas, servicios sanitarios y su reconocimiento oficial como víctimas del franquismo.

En otro de sus puntos, la proposición pide centralizar toda la documentación relativa a los combatientes guerrilleros --actualmente dispersa o en manos del Servicio de Información de la Guardia Civil-- y se deposite en un archivo histórico de acceso público en formato digital, respetando la normativa de protección de datos.

Finalmente, Esquerra propone la creación de un programa de recuperación y difusión de la memoria de la guerrilla antifranquista en colaboración con entidades memorialistas, universidades y centros de investigación, con el objetivo de preservar su legado y dar visibilidad a los luchadores que resistieron al régimen franquista.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pedro Sánchez asistirá este lunes al funeral de Fernández Vara en Olivenza (Badajoz)

Pedro Sánchez asistirá este lunes

Illa celebra que vuelvan parte de los miembros de la Flotilla: "Seguimos trabajando"

Illa celebra que vuelvan parte

Besteiro llama a la "responsabilidad" y a luchar "contra la indiferencia" frente a la situación en Gaza

Infobae

Castillejo y Plazas (CUP) no están entre los 21 miembros de la Flotilla al no firmar la deportación

Castillejo y Plazas (CUP) no

El Senado lamenta el fallecimiento de Fernández Vara, vicepresidente segundo: "Su aportación ha sido ingente"

El Senado lamenta el fallecimiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos dirigentes de la CUP

Dos dirigentes de la CUP que viajaban en la Flotilla seguirán retenidos en Israel: se niegan a firmar un documento donde tienen que reconocer que han entrado ilegalmente en el país

Procedente el despido de un trabajador de recogida de basura de Galicia que participó en la huelga de 2024 como miembro del comité

Bomberos, drones y voluntarios para encontrar a un joven de 22 años con espectro autista desaparecido en la sierra de Guadarrama, Madrid

Estas son las opciones de Pedro Sánchez para echar a Israel de Eurovisión: una votación en manos de países como Turquía, Marruecos o Líbano

CGT gana el pulso a CCOO y UGT al conseguir que se aplique el convenio del ayuntamiento de Coín a las trabajadoras de servicio de atención domiciliaria

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si tu empresa te debe la nómina, tiene que pagarte un interés”

Un obrero pide la incapacidad permanente por dolores en la mano y taquicardias, pero el tribunal se la deniega porque no le impiden trabajar

Esta es la profesión que más cobra de jubilación en España: roza los 3.000 euros al mes

El trabajador de una gasolinera de Sabadell se equivoca con los surtidores de diésel y gasolina: “Al salir, vi que la moto empezaba a fallar”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Un exjugador del Real Madrid

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento