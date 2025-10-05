Espana agencias

Clavijo lamenta la muerte de Fernández Vara, con quien coincidió como presidente autonómico entre 2015 y 2019

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este domingo la muerte del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, con quien coincidió como presidente autonómico entre los años 2015 y 2019.

En un mensaje en X recogido por Europa Press, el canario ha querido mandar su afecto a familiares, allegados y compañeros del extremeño.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos en la responsabilidad de dirigir nuestras respectivas comunidades autónomas entre 2015 y 2019. Mi afecto a sus familiares, allegados y compañeros. Descanse en Paz", escribió Clavijo.

