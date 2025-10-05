Chivite se despide de Fernández Vara: "Una buena persona, un buen político"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento este domingo del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hacia el que ha expresado su cariño y ha recordado como "una buena persona, un buen político".

Así lo ha destacado en un mensaje en su perfil en la red social X: "Querido compañero, solo puedo tener palabras de cariño y agradecimiento por tus conversaciones, consejos y enseñanzas. Una buena persona, un buen político".

Asimismo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la navarra Elma Saiz, ha lamentado en esta misma red social que "te vas cuando más falta nos hacen políticos como tú. Personas buenas como tú. Qué injusta es a veces la vida y aún así nos seguiste sorprendiendo con tu generosidad hasta el final". "Te vamos a echar de menos, compañero Guillermo Fernández Vara", ha añadido.

El senador del PSN Javier Remírez, por su parte, ha recordado que "cada conversación, cada café contigo era un aprendizaje de la mejor política". "Se nos ha ido un referente cuyo ejemplo trascendía a su querida tierra extremeña", ha destacado.

En la misma línea, la diputada navarra Adriana Maldonado ha definido a Fernández Vara como "el socialismo de verdad" y ha trasladado "todo mi cariño a la familia y amigos".

También ha habido mensajes de representantes de otras formaciones, como la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien ha trasladado sus "más sinceras condolencia" al PSOE, familiares y amigos de Guillermo Fernadez Vara.

El vicepresidente del partido regionalista y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, se ha mostrado "muy triste y apenado" por el fallecimiento de Fernández Vara, "cuyo talante conciliador y cercano se convierte desde hoy en su mejor legado", ha resaltado.