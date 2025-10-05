Espana agencias

Castillejo y Plazas (CUP) no están entre los 21 miembros de la Flotilla al no firmar la deportación

Por Newsroom Infobae

La presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, y el miembro de la dirección del partido Adrià Plazas no forman parte de los 21 miembros de la Flotilla que prevén a España este domingo, al negarse a firmar la deportación inmediata.

"La firma de este documento implicaba asumir que habían intentado entrar de forma ilegal en el estado sionista de Israel, la cual cosa es del todo incorrecta", explica la formación en un comunicado.

Se han negado a firmar para seguir "ejerciendo presión internacional" desde la cárcel de Ketziot y, además, la CUP critica que han recibido un trato que califican de degradante y agresivo y que han sido privados de acceso a agua y alimentación suficiente.

