Buruaga traslada sus condolencias por la muerte de Fernández Vara, "un hombre con enorme sentido de Estado"

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, ha trasladado este domingo sus condolencias por el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, del que ha dicho era un hombre "comprometido" con su tierra y con un "enorme sentido de Estado".

A través de un mensaje en su perfil de 'X' recogido por Europa Press, la jefa del Gobierno cántabro ha lamentado "profundamente" la muerte del socialista, y ha enviado el "más sincero respeto" y el "más sentido pésame" a la familia y al PSOE, tanto en su nombre como del Ejecutivo regional.

