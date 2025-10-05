Besteiro llama a la "responsabilidad" y a luchar "contra la indiferencia" frente a la situación en Gaza

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado este domingo a tomar la "posición responsable" y luchar "contra el silencio y la indiferencia" frente a la situación que se está viviendo en Gaza. Así, Besteiro ha encabezado la delegación socialista en la manifestación convocada en Santiago "contra el genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina".

Así lo ha defendido el líder de los socialistas gallegos antes de iniciar la marcha, en declaraciones a los medios ha advertido de que la manifestación convocada en Santiago y en otras partes del mundo, "son un clamor que llega a quien padece el genocidio y también a los genocidas, a los que levantan muros y siembran el odio, pero también a aquellos que justifican la barbarie".

"Es un momento en el que no podemos permanecer indiferentes. No cabe la indiferencia, sino que cabe posicionarse y lanzar un clamor en favor de la paz, en favor de la libertad y en favor de la justicia", ha señalado.

Con todo, ha apostado por "poner fin al barbarismo" y a "luchar por una sociedad más justa, más solidaria y donde reine la paz".