Belarra recibe en Barajas a los 21 españoles de la flotilla y defiende que "representan lo mejor de nuestra sociedad"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha desplazado al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir a los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla que han aterrizado este domingo, a quienes ha calificado como "lo mejor de nuestra sociedad".

"Hoy estamos en el aeropuerto de Barajas para recibir, para darles la bienvenida a esas personas que en este momento representan lo mejor de nuestra sociedad, que son las valientes, los valientes que han participado de la Global Sumud Flotilla", ha trasladado en declaraciones a medios, recogidas por Europa Press.

Belarra ha querido recordar "especialmente" a las personas que "todavía están secuestradas ilegalmente en una cárcel" y ha remarcado que "además son personas que están en huelga de hambre", en alusión a los tres representantes de Podemos que viajaban en la flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez.

"Saben que las tres personas que representan a Podemos en la Global Sumud Flotilla están las tres en huelga de hambre, ya lo hemos podido confirmar en el día de hoy, y están secuestradas ilegalmente. Desde aquí le exigimos al Gobierno de España que diga lo que es esto, que es terrorismo de Estado. Este es un crimen de guerra más que se suma a las decenas de crímenes de guerra que ha cometido el Estado terrorista de Israel en estos 23 años", ha criticado.

Asimismo, ha denunciado "las condiciones de detención que tienen miles de presos y presas palestinos en cárceles como en las que se encuentran nuestros compañeros y nuestras compañeras", alegando que "se ven sometidos a torturas y a trato degradante día tras día, muchos de ellos siendo menores de edad y muchos de ellos estando únicamente en detención administrativa, que es algo absolutamente ilegal".

Con ello, la líder de la formación morada ha reiterado que "es el momento de romper relaciones diplomáticas, económicas, militares y de todo tipo con el Estado terrorista de Israel", lamentando que, a su juicio, el Ejecutivo "está tardando en dar los pasos que la sociedad española está exigiendo".

"Ayer vivimos una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia de nuestro país, cientos de miles de personas salieron a la calle en todo el país a alzar la bandera de la esperanza y la bandera de la dignidad. Le pedimos al Gobierno que escuche de una vez, que rompa relaciones con los genocidas y que traiga a nuestras compañeras y compañeros de vuelta, que están, insisto, secuestradas ilegalmente", ha concluido.

