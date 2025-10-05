Asens llama a recibir a las 20.00 en Barajas a 21 españoles de la Flotilla

El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens ha llamado a recibir a los 21 españoles de la Flotilla que volverán este domingo a Madrid tras ser retenidos en Israel, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Ha pedido acompañar la llegada de este grupo de integrantes de la Flotilla a las 20.00 en el Aeropuerto de Barajas, a través de un mensaje en Instagram recogido por Europa Press y en el que incluye una foto de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Además, según ha informado ERC, el concejal del partido en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas, que capitaneaba uno de los barcos de la Flotilla, es parte del grupo de 21 personas que volverán este domingo.