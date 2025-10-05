Espana agencias

Armengol, consternada por la muerte de Fernández Vara, "voz serena del socialismo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha mostrado consternada por la muerte del exmandatario extremeño Guillermo Fernández Vara, "voz serena del socialismo".

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, la también secretaria general del PSIB-PSOE ha reivindicado al que fuera presidente de la Junta de Extremadura en tres legislaturas.

"Su compromiso con su tierra, con el diálogo y con los servicios públicos deja una huella imborrable", ha asegurado Armengol.

La dirigente socialista ha expresado finalmente su "más sincero pésame" a la familia y amistades de Fernández Vara, así como también al pueblo extremeño. "Que descanse en paz", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo ultima su plan migratorio, que incluirá una "carta de compromiso" que deberán firmar los que entren en España

Feijóo ultima su plan migratorio,

El PP lleva de nuevo la amnistía al Congreso para certificar que todo fue un "trueque" con Junts para investir a Sánchez

El PP lleva de nuevo

Adrián Barbón lamenta la muerte de Guillermo Fernández Vara: "Con él se va todo un símbolo de compromiso y socialismo"

Adrián Barbón lamenta la muerte

Gallardo lamenta que "se va un pedazo" de la historia extremeña y convoca cinco minutos de silencio en recuerdo a Vara

Gallardo lamenta que "se va

Pilar Alegría resalta el compromiso de Fernández Vara: "Se va a un socialista ejemplar y un gran compañero"

Pilar Alegría resalta el compromiso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fallece el expresidente de Extremadura

Fallece el expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años tras una larga enfermedad

El gol de Vox a Almeida con el aborto devuelve al Gobierno la iniciativa política y vuelve a meter al PP en su eterna encrucijada

Metro de Madrid busca una empresa que localice los rayos que caen a menos de tres kilómetros de sus depósitos y de algunas estaciones

El Gobierno muestra su disposición a Israel de repatriar en avión a los españoles de la flotilla

Estos son los cortes de tráfico en Madrid por el concierto de Gloria Estefan y la cabalgata de la Hispanidad

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

El sector agroalimentario gana músculo fortalecido por la exportación, la demanda y menores costes de producción

Loterías de Catalunya: resultados ganadores de la 6/49 este 4 del octubre

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro