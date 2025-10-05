Adrián Barbón lamenta la muerte de Guillermo Fernández Vara: "Con él se va todo un símbolo de compromiso y socialismo"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha lamentado este domingo el fallecimiento del expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara a los 66 años, y ha destacado que "con él se va todo un símbolo de compromiso y socialismo".

A través de un mensaje en su perfil de X recogido por Europa Press, el dirigente asturiano ha asegurado lamentar "de todo corazón" la muerte de Fernández Vara, "portavoz permanente de los intereses y derechos de Extremadura".

Para Barbón, el expresidente fallecido es "un ejemplo de lo que significa ser Presidente autonómico, un referente y un luchador cargado de bonhomía y búsqueda de acuerdos". "En tiempos de discordia, él siempre fue un hombre de concordia", ha asegurado. .

DOS PRESIDENTES EN DOS MESES

Adrián Barbón se ha referido también al reciente fallecimiento del expresidente de Aragón, Javier Lambán, a los 67 años, el pasado mes de agosto.

"En menos de dos meses hemos perdido a dos Presidentes autonómicos con los que tuve el honor de coincidir y trabajar, Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán", ha lamentado.