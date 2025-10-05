Espana agencias

Ada Colau (BComú) y Jordi Coronas (ERC) aterrizan en Barcelona tras ser deportados por Israel

Por Newsroom Infobae

La excalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), y el concejal de ERC en el Ayuntamiento Jordi Coronas han aterrizado este domingo por la noche en el Aeropuerto de Barcelona en un vuelo desde Madrid Barajas, tras ser deportados por Israel.

En el área de llegadas del Puente Aéreo de la Terminal 1 les esperan unas 200 personas entre familiares, amigos y miembros de los Comuns y ERC.

Entre ellos están el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí; la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; el presidente y la secretaria general de los republicanos, Oriol Junqueras y Elisenda Alamany, y la eurodiputada de ERC Diana Riba.

También han acudido los diputados de Comuns en la Cámara catalana David Cid y Susana Segovia; la portavoz de la CUP, Su Moreno, y la diputada del Parlament Laure Vega, entre otros.

Familiares directos de los deportados han podido acceder a una zona privada del área de llegadas del Puente Aéreo donde han podido reunirse tras bajar del avión.

TRAS FIRMAR UN DOCUMENTO

Han sido liberados tras haber firmado un documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal, por lo que su deportación ha sido inmediata, mientras que otros activistas, como la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo, han declinado firmarlo.

Según han informado fuentes conocedoras a Europa Press, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la Conselleria de UE y Acción Exterior liderada por Jaume Duch ha estado en contacto permanente con sus familias y entornos, ha coordinado junto a Exteriores su regreso poniendo a su disposición los medios necesarios para su regreso a Barcelona.

REGRESO DEL PRIMER GRUPO

Un primer grupo de 21 activistas españoles de la Global Sumud Flotilla han llegado a las 20.30 de este domingo a Madrid en un vuelo procedente de Tel Aviv, después de que el Ministerio de Exteriores llegase a un acuerdo con el Gobierno de Israel para liberarlos.

En este primer vuelo, además de Colau y Coronas, viajaban otros 4 activistas que residen en Catalunya.

NÚRIA MARÍN LES RECIBE EN BARAJAS

La delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, ha estado en la Terminal 1 del Aeropuerto de Barajas para recibir a los miembros de la flotilla y, tras aterrizar, Colau y Coronas han tomado un vuelo hacia Barcelona que ha llegado a la capital catalana sobre las 22.50.

Según fuentes cercanas a los miembros de la flotilla, los otros 4 activistas residentes en Catalunya no llegarán este domigo por la noche al Aeropuerto de Barcelona por falta de plazas en vuelos y por "la poca información y ayuda dada por el Gobierno" y que ha imposibilitado que toda la delegación llegue junta.

Hay otros 28 españoles que se han negado a firmar la orden de extradición, por lo que siguen incomunicados a la espera de comparecer ante el juez, que deberá ratificar la salida forzosa del país, y 6 de ellos han iniciado una huelga de hambre.

EuropaPress

