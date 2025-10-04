Unos 70.000 manifestantes en Barcelona por Gaza según el Ayuntamiento y 300.000 según la organización

Unas 70.000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 300.000 según los organizadores se han manifestado este sábado en apoyo a Gaza y por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel.
Según ha publicado en un mensaje en X recogido por Europa Press la entidad convocante, Prou Complicitat amb Israel, unas 300.000 personas, aunque fuentes de la Guardia Urbana cifran los asistentes en unas 70.000 personas.
La manifestación ha empezado sobre las 12 en los Jardinets de Gràcia en dirección a Arc de Triomf, con el apoyo de 600 organizaciones y sindicatos.
