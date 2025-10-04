Temas del día de EFE Economía del sábado 4 de octubre de 2025

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - El mercado mayorista de la electricidad en España ha dado esta semana un paso más en su transición hacia un modelo más digitalizado, flexible y transparente al abandonar los precios horarios para calcularlos cada cuarto de hora, un cambio que, a efectos del pequeño consumidor, pasará prácticamente desapercibido.

EMPLEO SALARIOS

Madrid - El salario medio en España subirá un 3,5 % en 2026, el mismo porcentaje que este año, según la encuesta de remuneración de la consultora Mercer, que recoge la tendencia a la espera de que se fije el salario mínimo del año próximo y se acuerden las recomendaciones para la negociación de los convenios colectivos.

MERCADOS EEUU

Madrid - Los mercados europeos no se dejan desestabilizar por el devenir de Estados Unidos y registran ganancias tras el cierre el pasado miércoles de la Administración Trump, ante la falta de acuerdo para aprobar el proyecto de ley de presupuestos, que se suma a la política arancelaria del presidente del país.

SINIESTRALIDAD AGRARIA

Madrid.- La agricultura ha enfrentado este 2025 eventos climáticos como lluvias torrenciales, inundaciones, pedriscos, olas de calor y también la sequía que ha dejado un incremento del 15 % en las indemnizaciones por daños respecto al año anterior.

INDIA ECONOMIA

Nueva Delhi - La mayor reforma fiscal de la era Modi ha abierto nuevos horizontes económicos para la población india, con un lujo más gravado y un sistema más progresivo que alivia al consumidor común mientras exige más a la minoría más rica del país.

