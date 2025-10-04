Espana agencias

Temas del día de EFE Economía del sábado 4 de octubre de 2025

Por Newsroom Infobae

Guardar

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - El mercado mayorista de la electricidad en España ha dado esta semana un paso más en su transición hacia un modelo más digitalizado, flexible y transparente al abandonar los precios horarios para calcularlos cada cuarto de hora, un cambio que, a efectos del pequeño consumidor, pasará prácticamente desapercibido.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód: 21885232, 22999702 y otros)

.

EMPLEO SALARIOS

Madrid - El salario medio en España subirá un 3,5 % en 2026, el mismo porcentaje que este año, según la encuesta de remuneración de la consultora Mercer, que recoge la tendencia a la espera de que se fije el salario mínimo del año próximo y se acuerden las recomendaciones para la negociación de los convenios colectivos.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód: 22323929 y otros)

.

MERCADOS EEUU 

Madrid - Los mercados europeos no se dejan desestabilizar por el devenir de Estados Unidos y registran ganancias tras el cierre el pasado miércoles de la Administración Trump, ante la falta de acuerdo para aprobar el proyecto de ley de presupuestos, que se suma a la política arancelaria del presidente del país. 

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód: 22960772 y otros)

.

SINIESTRALIDAD AGRARIA

Madrid.- La agricultura ha enfrentado este 2025 eventos climáticos como lluvias torrenciales, inundaciones, pedriscos, olas de calor y también la sequía que ha dejado un incremento del 15 % en las indemnizaciones por daños respecto al año anterior.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21428777 y otros)

.

INDIA ECONOMIA

Nueva Delhi - La mayor reforma fiscal de la era Modi ha abierto nuevos horizontes económicos para la población india, con un lujo más gravado y un sistema más progresivo que alivia al consumidor común mientras exige más a la minoría más rica del país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EFECOM

emm

.

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zapatero ve a Montero como "presidenta de la vivienda pública": "Nadie mejor que Andalucía para innovar en esa materia"

Zapatero ve a Montero como

El Gobierno de Nicaragua otorga dos concesiones mineras a una misma empresa china

Infobae

Grupo México lanza oferta para adquirir el 100 % del Grupo Financiero Banamex

Infobae

La creación de empleos en sectores con alta presencia latina cae un 35 % en EE.UU.

Infobae

El aeropuerto de Múnich cierra temporalmente por segunda noche consecutiva por drones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UME cumple 20 años:

La UME cumple 20 años: Robles destaca que “ha salvado miles de vidas” con su lucha contra los incendios o la actuación en la DANA

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

La Embajada de Ucrania declara desaparecido al español que daban por muerto por un ataque ruso: la familia denuncia que lo hace para “ahorrarse dinero”

ECONOMÍA

Precio Luz en España: las

Precio Luz en España: las horas más económicas del domingo 5 de octubre

Los alimentos que proceden de Israel y que los activistas quieren boicotear en España: estos son los productos del supermercado que vienen de ese país

Resultados del Super Once del 4 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Una española que vive en Australia: “Trabajo en una mina mientras vivo en una furgoneta para ahorrar la entrada de una vivienda en España”

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro