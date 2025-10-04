Tarafa (Comuns) pide a Sánchez aislar "de manera total" a Israel y romper todo tipo de relaciones

La coordinadora de los Comuns Gemma Tarafa ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aísle "de manera total" a Israel y rompa todo tipo de relaciones comerciales e institucionales, incluidas las culturales y deportivas.

En declaraciones a los medios este sábado antes de la manifestación en Barcelona por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel, ha dicho que movilizaciones como esta y la "presión social es importantísima para que pasen cosas".

Junto a la otra coordinadora del partido, Candela López, y a la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, Tarafa también ha instado a Sánchez a recuperar la Ley de Jurisdicción Universal, que permitiría juzgar en España "los crímenes cometidos sobre los palestinos y sobre los ciudadanos españoles" por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.