Rebajan en dos años y medio la condena a un entrenador de fútbol por abuso sexual a una menor

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado en dos años y medio la condena a un entrenador de fútbol de Almería por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 14 años, con la que mantuvo relaciones sexuales tras conocerse cuando la niña acudía a ver los partidos y entrenamientos de sus amigos.

El alto tribunal andaluz estima parcialmente el recurso de apelación impulsado por la defensa del pena, ejercida por el letrado Nabil El Meknassi, y fija en tres años y nueve meses de prisión la pena que la Audiencia Provincial situó inicialmente en seis años y tres meses de cárcel al apreciar como atenuantes no solo la reparación de daño muy cualificada, sino también la confesión tardía de los hechos.

En su sentencia, consultada por Europa Press, el tribunal señala el reconocimiento de lo ocurrido por parte del acusado y su colaboración con la justicia frente a la ausencia de varios mensajes de texto y por redes sociales que se había cruzado con la menor, que habían sido eliminados por una de las parejas de la niña.

No obstante, el pronunciamiento rechaza, con base en los indicios expuestos, que el acusado no tuviera un "conocimiento cabal y puntual" de que la víctima era menor de 16 años, por lo que mantiene el delito.

Los hechos se iniciaron en diciembre de 2021, cuando el acusado, que por entonces contaba con 25 años, conoció a la menor ya que esta acudía a ver los entrenamientos y algunos partidos de fútbol en los que jugaban sus amigos.

Así, de la amistad que se inició entre ambos, el acusado propuso a la menor mantener relaciones sexuales cuando la menor acudía a ver los entrenamientos, los lunes y miércoles de cada semana; una situación que se prolongó durante al menos un mes.

El acusado y la víctima, que cesaron en su relación, se volvieron a encontrar en julio de ese año con motivo de la feria de Santa Ana de Roquetas de Mar, sentido en el que volvieron a mantener relaciones sexuales "consentidas".

Antes del juicio en la Audiencia Provincial de Almería, el acusado abonó 2.500 euros en concepto de indemnización a favor de la víctima, lo que supuso, según reconoció el tribunal, "un gran esfuerzo dada su situación económica y familiar".

