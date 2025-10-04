Óscar López censura la actitud "inhumana y cruel" de Ayuso con la flotilla: "¿Cómo se puede tener tan pocos valores?"

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha censurado este sábado la actitud "inhumana y cruel" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la flotilla rumbo a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y se ha preguntado "cómo se puede tener tan pocos valores".

Lo ha expresado en la apertura del Comité Municipal de Madrid Centro, donde se ha referido a las palabras de la dirigente autonómica, que tachó la flotilla humanitaria de "asamblea de facultad flotante" y afirmó que si creyeran que Israel es un "Estado genocida" no habría "aparecido por ahí ni locos". "Pero ya se han dado el baño. Y ahora pues vengan subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto", espetó.

Frente a ello, el también ministro para la Transformación Digital ha señalado que la gente puede ver cómo Ayuso habla de "verdaderas burradas". "La gente escucha a Ayuso y dice pero 'si no hay quien la siga'. ¿Cómo puede haber dicho que la flotilla es una asamblea universitaria que ha ido a bañarse al Mediterráneo? ¿Cómo se puede ser tan inhumano? ¿Cómo se puede ser tan cruel? ¿Cómo se puede tener tan pocos valores?", se ha preguntado.

Considera López que lo que quiere la presidenta es "decir una burrada muy grande" para que no se hable del "millón de madrileños que hay en listas de espera" o los cientos de madrileños que "viven atrapados en un atasco".

"Nosotros sí vamos a hablar de eso, sí vamos a hablar de Madrid. Porque Ayuso, sabéis a lo que está, tiene que hacerse cargo del puesto de (Alberto Núñez) Feijoó. Pero nosotros queremos hacernos cargo de Madrid", ha resaltado el representante socialista.