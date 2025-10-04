Montero afirma que "no vamos a consentir" que "nos quiten" el "orgullo" de la sanidad pública: "Nos jugamos la vida"

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este sábado que los socialistas "no vamos a consentir que nos quiten lo construido piedra a piedra" en la sanidad pública". Tras la crisis abierta en el Gobierno andaluz como consecuencia de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, María Jesús Montero se ha comprometido a recuperar "el orgullo" por los servicios públicos andaluces. "Esto no es un juego de niños. Nos jugamos la vida".

Así lo ha manifestado en presencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con el que ha inaugurado en Sevilla los encuentros 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía', organizados por el PSOE andaluz. La también ministra de Hacienda ha calificado de "ofensivas" las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en las que apuntaba a que los profesionales médicos son los que recomendaban no informar sobre las pruebas diagnósticas no concluyentes de un posible cáncer de mama para no generar "incertidumbre" a las pacientes afectadas.

La "vía andaluza", ha ironizado Montero, consiste en "hacerse fotos pero sin arreglar absolutamente nada. Cuando hay un problema, se buscan excusas". "Pero ahora --ha remarcado--, es tan grave lo que está ocurriendo... Porque, ¿qué pasa en otros cribados y patologías?", se ha preguntado la secretaria general de los socialistas andaluces. "Vamos a recuperar el orgullo de la sanidad pública que no distingue ni por raza ni por recursos ni por ideología", ha sentenciado Montero, que ha insistido en que lo ocurrido en el cribado de cáncer de mama "no es un error, es un colapso del sistema sanitario dirigido a la privatización".

Para María Jesús Montero, el modelo del PP no es el de los servicios públicos, recordando en este punto unas declaraciones del presidente de la Junta en las que afirmó que el sistema sanitario "no era sostenible". "Ahí lo dijo todo", ha remarcado la vicepresidenta, para la que la sanidad andaluza cuenta con "los mejores profesionales, pero están desbordados. Están sin motivación y no tienen alicientes porque el trabajo no les cunde". Estas políticas coinciden en el tiempo, según María Jesús Montero, con el momento en el que Andalucía cuenta con 50.000 millones de euros más que "lo que teníamos en el PSOE cuando gobernábamos". Fondos que el Gobierno de España pone en los servicios públicos y "después dicen que nos colamos en las fotos".