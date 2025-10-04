Espana agencias

Montero acusa a Moreno de practicar un andalucismo que "frena" el desarrollo del autogobierno: "Representa un repligue"

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de practicar un andalucismo que pone "freno al desarrollo del autogobierno". "Me espanta ver cómo algunos intentan invertir la historia e intentan hacer del andalusismo un freno para el desarrollo del autogobierno; que no, señor Moreno, que lo que hay que hacer es explorar el autogobierno para estar a la cabeza, para situarnos a la vanguardia y ser innovadores".

Así lo ha defendido la también ministra de Hacienda en la inauguracón en Sevilla de los encuentros 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía', organizados por el PSOE andaluz y que ha contado para su primera edición con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su intervención, Montero ha afeado la "estrategia permanente" del Gobierno andaluz de "ir contra otros territorios, de confrontar a Andalucía con otras partes del país, que es lo mismo que confrontar ciudadanos. No representa ningún andalucismo, representa un repliegue".

"Se pedalea la bicicleta o la bicicleta se cae", ha sentenciado la secretaria general de los socialistas andaluces, que ha defendido que los andaluces tienen "capacidad" de "exprimir y explorar el Estatuto de autonomía". "El PP no ha desarrollado nada de lo que los ciuddanos en referéndum dijeron que teníamos que explorar", ha lamentado, al tiempo que ha defendido que "Andalucía se puede situar a la vanguardia, no contra nadie, sino por ella misma. Y éste es el andalusismo fuerte que tenemos".

"Andalucía nunca estuvo contra las pulsiones de otras comunidades autónomas para conseguir mayor autogobierno. Esto nunca formó parte de nuestro sentir de España y de nuestro andalusismo. Nosotros lo que siempre dijimos es que, si alguien tenía unas ventajas o unas oportunidades, nosotros también queríamos tenerlas. Es decir, que si uno opta por unas competencias o opta por un tipo de capacidad de expresarse en en el ámbito autonómico, nosotros queríamos también tener esa misma oportunidad", ha recordado Montero.

En otro orden de cosas, la socialista ha señalado el "motivo" por el que Moreno y otras comunidades gobernadas por el PP están rechazando la quita de la deuda que ha ofrecido el Gobierno de España. "No aceptan porque se les cae el discurso de que el Gobierno trabaja para Cataluña. Se les cae el rollo de que el Gobierno trabaja sólo para Cataluña", ha aseverado. Montero ha recordado que cuando se informó sobre el tema de la deuda, Andalucía decía que "menos de 17.000 millones no iban a aceptar, que menos eran migajas". Ahora, ha expresado, que el Gobierno ha propuesto 19.000, Moreno se "abona al discurso de Feijóo".

