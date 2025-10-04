Espana agencias

Miles de personas en Pamplona apoyan la "resistencia" de Palestina y piden la "disolución" de Israel

Por Newsroom Infobae

Miles de personas se han manifestado este sábado en Pamplona para expresar su apoyo a la "resistencia" del pueblo Palestino y para reclamar la "disolución" de Israel y la ruptura de relaciones con este país.

La movilización, convocada por Palestinarekin Elkartasuna ha partido pasadas las 12.20 horas precedida por una gran bandera de Palestina y una ikurriña y una pancarta con el lema 'Palestinar erresistentzia aurrera. Israel desegin' (Viva la resistencia palestina. Disolucion de Israel).

A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'Boicot Israel, Palestina askatu', 'No es una guerra es un genocidio' o 'Gora Palestina erresistentzia' (Viva la resistencia del pueblo palestino). Un gran número de personas ha flanqueado la marcha a lo largo del recorrido para sumarse después a la manifestación.

La marcha va a recorrer la Avenida del Ejército hasta la plaza de las Merindades para continuar por Carlos III, torcer por la Avenida Roncesvalles, enfilar por la calle San Ignacio, finalizando en el Paseo Sarasate, donde se leerá un comunicado.

(Habrá ampliación)

