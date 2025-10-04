Espana agencias

Making Science vende su unidad de cloud y ciberseguridad en España a la italiana Lutech

Madrid, 4 oct (EFECOM).- La multinacional española de consultoría tecnológica y mercadotecnia digital Making Science ha anunciado este sábado la venta, por 26 millones de euros, de su unidad de negocio de cloud y ciberseguridad en España a la italiana Lutech, líder en su país en el ámbito digital y de la inteligencia artificial (IA).

Esta transacción permitirá a Making Science concentrar sus recursos en consolidar su liderazgo en sus segmentos principales de mercadeo digital, AdTech e inteligencia artificial, explica la compañía en un comunicado.

El importe de 26 millones de euros consiste en un pago inicial más un pago variable adicional que se abonará en el primer semestre de 2026, basado en el ebitda (beneficio bruto de explotación) real de 2025.

El cierre de la transacción, previsto durante el cuarto trimestre de 2025, está sujeto a la aprobación de la inversión extranjera directa en España y al cumplimiento de las condiciones previas habituales para este tipo de transacciones.

Para Lutech, la adquisición representa una nueva expansión estratégica de su presencia en el mercado español y una mejora de su cartera de servicios con un equipo de profesionales altamente especializados. EFE

