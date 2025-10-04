Espana agencias

La OPEP+ decide el domingo si prolonga en noviembre sus subidas mensuales de producción

Por Newsroom Infobae

Guardar

Viena, 4 oct (EFECOM).- La OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decide este domingo si prosigue con su aumento mensual de la producción de crudo, esta vez para noviembre, y que podría ser mayor a los 137.000 barriles diarios (bd) aprobados para octubre.

La decisión la tomarán en una videoconferencia ocho ministros de Energía del grupo (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) que en 2023 acordaron recortes voluntarios para apuntalar entonces los precios del crudo.

De aprobarse, sería el octavo incremento mensual desde abril, de entre 137.000 y 548.000 bd, con un aumento total de las cuotas de producción de más de 2,5 millones de barriles diarios (mbd), lo que equivale a alrededor del 2,4 % de la demanda mundial.

Con estos incrementos, la OPEP+ revierte dos recortes voluntarios de 2023: uno de 2,2 mbd asumido principalmente por Arabia Saudí y Rusia; y otro de 1,65 mbd repartido entre esos ocho miembros del grupo.

Los analistas ven en esta política un giro en la estrategia de la OPEP+, impulsado principalmente por Arabia Saudí, a favor de recuperar cuota de mercado asumiendo precios más bajos, en lugar de la política de apuntalar los precios mediante fuertes recortes de las extracciones.

Esta semana, varios medios especularon con un fuerte aumento de la producción, de hasta 500.000 barriles diarios, el triple de lo acordado para octubre, una versión que la OPEP+ desmintió por "inexacta y engañosa" en las redes sociales, algo poco habitual.

Crudos de referencia internacional, como el petróleo intermedio de Texas (WTI), que cerró la semana en 61,05 dólares por barril, han acumulado las mayores bajadas de los últimos meses debido a la perspectiva de una subida de la producción del grupo y una ralentización económica en EE. UU. por el cierre parcial del Gobierno federal.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zapatero ve a Montero como "presidenta de la vivienda pública": "Nadie mejor que Andalucía para innovar en esa materia"

Zapatero ve a Montero como

El Gobierno de Nicaragua otorga dos concesiones mineras a una misma empresa china

Infobae

Grupo México lanza oferta para adquirir el 100 % del Grupo Financiero Banamex

Infobae

La creación de empleos en sectores con alta presencia latina cae un 35 % en EE.UU.

Infobae

El aeropuerto de Múnich cierra temporalmente por segunda noche consecutiva por drones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La explosión de un barco

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

La Embajada de Ucrania declara desaparecido al español que daban por muerto por un ataque ruso: la familia denuncia que lo hace para “ahorrarse dinero”

Quién escribe lo que dice el rey: Felipe VI se sitúa a la izquierda de PP y Vox y el autor no es Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Este es el precio máximo

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Resultados del Super Once del 4 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Una española que vive en Australia: “Trabajo en una mina mientras vivo en una furgoneta para ahorrar la entrada de una vivienda en España”

Antonio López, pensionista de 71 años: “Cobro unos 2.500 euros netos al mes, pero pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones”

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro