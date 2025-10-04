Espana agencias

La nueva líder del partido gobernante de Japón no descarta revisar el acuerdo con EE. UU.

Por Newsroom Infobae

Guardar

Tokio, 4 oct (EFECOM).- La nueva líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Sanae Takaichi, quien se espera que se convierta en la próxima primera ministra del país, ha dicho este sábado que no descarta revisar el acuerdo comercial alcanzado por su predecesor con Washington si no responde a los intereses nacionales.

"Vamos a observar el acuerdo", ha afirmado en su primera rueda de prensa tras ganar unas horas antes las primarias de la formación, especialmente en lo referente a la implementación de las inversiones que contempla y, "si no se alinean con los intereses nacionales de Japón, tendremos que manifestar nuestra opinión sobre una revisión", ha adelantado.

La nueva líder del PLD, que se espera que se convierta también en la nueva mandataria a mediados de mes cuando sea confirmada por el Parlamento, algo altamente probable ante la falta de coordinación de la oposición para presentar alternativas, ha respondido así al ser preguntada sobre las informaciones de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá el control sobre dichas inversiones.

El acuerdo comercial negociado por la Administración Trump y la del primer ministro japonés saliente, Shigeru Ishiba, contempla una inversión de 550.000 millones de dólares por parte de Tokio en varios proyectos, préstamos y garantías de préstamos de instituciones financieras respaldadas por el Gobierno.

Según informaciones del diario Financial Times, Trump tendrá la facultad de decidir directamente el destino de ese dinero.

Takaichi ha matizado este sábado que el mandatario estadounidense ha establecido un comité que lo asesorará al respecto, pero ha añadido que "no todo será decidido por el comité" y que habrá "negociaciones".

"Es necesario escuchar las opiniones de las otras partes", según la política japonesa.

De ser confirmada como primera ministra, entre las primeras tareas de Takaichi en materia internacional estará precisamente ser anfitriona de la visita a Japón prevista para el 27 de octubre de Trump, que tuvo una relación amistosa con el asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, de la que se le considera heredera ideológica. EFECOM

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Robles reivindica a la UME en su XX aniversario: "Cuando alguien sufre, siempre están ahí"

Robles reivindica a la UME

Unos 70.000 manifestantes en Barcelona por Gaza según el Ayuntamiento y 300.000 según la organización

Unos 70.000 manifestantes en Barcelona

Decenas de miles de personas apoyan en Pamplona la "resistencia" de Palestina y piden la "disolución" de Israel

Decenas de miles de personas

Moret (PSC) defiende movilizarse "contra el genocidio" y contra el drama humanitario en Gaza

Moret (PSC) defiende movilizarse "contra

Montero acusa a Moreno de practicar un andalucismo que "frena" el desarrollo del autogobierno: "Representa un repligue"

Montero acusa a Moreno de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La explosión de un barco

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

La Embajada de Ucrania declara desaparecido al español que daban por muerto por un ataque ruso: la familia denuncia que lo hace para “ahorrarse dinero”

La vida en B de Ábalos, según la UCO: un hijo como ‘testaferro’, rentista y regalos a mujeres, pero ni rastro de Cerdán ni las mordidas

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 4 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Una española que vive en Australia: “Trabajo en una mina mientras vivo en una furgoneta para ahorrar la entrada de una vivienda en España”

Antonio López, pensionista de 71 años: “Cobro unos 2.500 euros netos al mes, pero pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro