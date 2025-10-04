Espana agencias

La diputada de MM en la flotilla pide no tratar como terroristas a "activistas humanitarios": "No vamos a parar"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La diputada de Más Madrid enrolada en la fotilla rumbo a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, Jimena González, ha pedido que no se trate como terroristas a unos "activistas humanitarios" y ha subrayado que no van a parar de intentar ayudar pese al "bloqueo" de Israel.

Así lo ha expresado en un vídeo difundido a los medios de comunicación a bordo de la flotilla donde ha subrayado que aunque han intentado cargar todo el material humanitario que han podido, esto no va a solucionar "la hambruna ni el genocidio en Gaza".

"El principal objetivo de la misión es romper el bloqueo ilegal que Israel sostiene sobre Gaza y abrir el corredor marítimo de manera que se pueda acceder al territorio palestino a través de sus propias aguas territoriales. Quiero recordar que el bloqueo es totalmente ilegal y ya el propio Tribunal Internacional de Justicia le reclamó el año pasado hasta en tres ocasiones a Israel que abandonara ese bloqueo ilegal", ha señalado.

Además, ha trasladado que siguen con "muchísima preocupación" lo que le ha pasado a la primera flotilla, la Global Sumud, "desde los ataques de drones que se produjeron en las aguas hasta por supuesto la detención ilegal, el secuestro de todos sus miembros hace unos días por parte del ejército israelí", deteniendo "a punta de arma de asalto a activistas humanitarios desarmados y pacíficos".

"Hemos seguido también con muchísima atención todas las movilizaciones y las manifestaciones que están teniendo lugar en muchísimas ciudades alrededor del mundo y en el caso que a mí me atañe como diputada de Madrid, en Madrid, desde luego, es el momento de mantener la presión sobre el Gobierno", ha señalado la parlamentaria.

Por ello, instan a Israel a cumplir "de una vez la legalidad internacional" para acabar con la impunidad al saltarse "todos los acuerdos, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario". "En cualquier caso queremos insistir en que les hagan lo que les hagan a los integrantes de la flotilla Global Sumud nos lo van a tener que hacer a todos los cientos que venimos detrás porque no vamos a parar de llegar", ha avisado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Junqueras (ERC) afirma que la Humanidad "se avergonzará durante generaciones del genocidio" de Israel

Junqueras (ERC) afirma que la

Tarafa (Comuns) pide a Sánchez aislar "de manera total" a Israel y romper todo tipo de relaciones

Tarafa (Comuns) pide a Sánchez

Gobierno de Ayuso pregunta "de dónde salía el dinero" de pagos a Ábalos y apunta a la "financiación ilegal" del PSOE

Gobierno de Ayuso pregunta "de

Empieza la manifestación en Barcelona por el fin del comercio de armas en Israel

Empieza la manifestación en Barcelona

Miles de personas en Pamplona apoyan la "resistencia" de Palestina y piden la "disolución" de Israel

Miles de personas en Pamplona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es Saharonim, la cárcel

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

La Embajada de Ucrania declara desaparecido al español que daban por muerto por un ataque ruso: la familia denuncia que lo hace para “ahorrarse dinero”

Quién escribe lo que dice el rey: Felipe VI se sitúa a la izquierda de PP y Vox y el autor no es Pedro Sánchez

La vida en B de Ábalos, según la UCO: un hijo como ‘testaferro’, rentista y regalos a mujeres, pero ni rastro de Cerdán ni las mordidas

ECONOMÍA

Antonio López, pensionista de 71

Antonio López, pensionista de 71 años: “Cobro unos 2.500 euros netos al mes, pero pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro