Espana agencias

La creación de empleos en sectores con alta presencia latina cae un 35 % en EE.UU.

Por Newsroom Infobae

Guardar

Miami (EE.UU.), 3 oct (EFECOM).- La creación de empleos en sectores con alta presencia de trabajadores latinos cayó un 35 % interanual en los primeros ocho meses de 2025, lo que coincide con el comienzo de la Administración de Donald Trump, reveló este viernes un estudio de la organización Americans for Tax Fairness (ATF).

Esto significa que surgieron 296.000 puestos menos en industrias con alta concentración de hispanos de enero a agosto pasados que en el mismo periodo de 2024, lo que incluye minería y silvicultura, construcción, transporte y logística, recreación y hospitalidad, manufactura, educación privada y salud, y otros servicios.

De las 842.200 nuevas plazas en estos sectores en conjunto en los primeros ocho meses de 2024, en 2025 solo hubo 546.200, según el informe, basado en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).

La principal diferencia ocurrió en la construcción, la industria con mayor fuerza laboral hispana, pues representa más del 40 % del total del sector, donde en lo que va del año solo han surgido 9.000 empleos, 115.000 menos que los 124.000 del mismo lapso de 2024.

Le sigue transporte, donde más de la cuarta parte de los empleados son latinos, pues solo se crearon 3.200 plazas, 76.000 menos que las 79.200 del año anterior.

Además, en minería y silvicultura se perdieron 12.000 empleos, 2.000 más que los 10.000 perdidos de enero a agosto de 2024.

El único rubro con mejor desempeño comparativo fue la manufactura, pero aún así el saldo es negativo, pues se perdieron 33.000 plazas estos meses, la mitad de las 66.000 que desaparecieron en igual periodo del año pasado.

En recreación y hospitalidad emergieron 13.000 empleos menos en conjunto, un total de 85.000, mientras que en educación privada y salud surgieron 100.000 menos, es decir, 459.000.

Por otro lado, ATC recordó que en julio estimó que los trabajadores en dichos sectores perderían en promedio 1.500 dólares anuales por la combinación de aranceles y los recortes fiscales y de servicios que impulsa el Gobierno de Trump.

"Las políticas fiscales de los republicanos están dañando al país entero, pero como es usual, los latinos están recibiendo un golpe particularmente duro", declaró ahora David Kass, director ejecutivo de ATF, en un pronunciamiento.

Las siete industrias analizadas emplearon, cada una, al menos 1 millón de trabajadores latinos, quienes representaron al menos 20 % de la fuerza laboral total en dichos ramos.

En este contexto, ATF citó que la aprobación del presidente cayó al 37 % entre los votantes latinos en septiembre, mientras que su desaprobación subió al 60 %, según reveló una encuesta de Global Strategy Group y Somos Votantes el mes pasado.

"No es de extrañar que el apoyo latino a la Administración de Trump esté colapsando junto al mercado laboral latino", comentó Kass. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zapatero ve a Montero como "presidenta de la vivienda pública": "Nadie mejor que Andalucía para innovar en esa materia"

Zapatero ve a Montero como

El Gobierno de Nicaragua otorga dos concesiones mineras a una misma empresa china

Infobae

Grupo México lanza oferta para adquirir el 100 % del Grupo Financiero Banamex

Infobae

El aeropuerto de Múnich cierra temporalmente por segunda noche consecutiva por drones

Infobae

El aeropuerto de Múnich tuvo que cerrar temporalmente por segunda noche por drones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UME cumple 20 años:

La UME cumple 20 años: Robles destaca que “ha salvado miles de vidas” con su lucha contra los incendios o la actuación en la DANA

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

La Embajada de Ucrania declara desaparecido al español que daban por muerto por un ataque ruso: la familia denuncia que lo hace para “ahorrarse dinero”

ECONOMÍA

Precio Luz en España: las

Precio Luz en España: las horas más económicas del domingo 5 de octubre

Los alimentos que proceden de Israel y que los activistas quieren boicotear en España: estos son los productos del supermercado que vienen de ese país

Resultados del Super Once del 4 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Una española que vive en Australia: “Trabajo en una mina mientras vivo en una furgoneta para ahorrar la entrada de una vivienda en España”

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro