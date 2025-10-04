Espana agencias

Junqueras (ERC) afirma que la Humanidad "se avergonzará durante generaciones del genocidio" de Israel

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que la Humanidad "se avergonzará durante generaciones del genocidio que se está produciendo en Palestina" y ha instado a todas las organizaciones y personas que puedan a que trabajen para que acabe este conflicto.

En declaraciones al empezar la manifestación a favor de Palestina de este sábado en Barcelona, ha recordado que no tienen ninguna información del concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas ni de las demás personas que viajaban en la Global Sumud Flotilla y que han sido "ilegalmente retenidas" por Israel.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha dicho que es la fuerza de la sociedad civil organizada quien está legitimada para defender la democracia, y ha asegurado que en 20 ó 30 años la Historia juzgará este momento: "Explicaremos a nuestros hijos que tomamos las calles de Barcelona y nos movilizamos, y que la gran mayoría del pueblo de Cataluña se puso en el lado correcto de la historia".

