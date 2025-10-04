Espana agencias

Fernández Vara se encuentra en una situación de salud "muy frágil" y acompañado de su familia

Por Newsroom Infobae

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara se encuentra en una situación de salud "muy frágil" y acompañado de su familia.

Así lo ha señalado el PSOE de Extremadura en un comunicado remitido en la tarde de este sábado, recogido por Europa Press.

Por su parte, la familia de Fernández Vara ha enviado un mensaje a través del perfil de X del propio exmandatario socialista en el que señalan que, en estos momentos, "Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad".

En esa misma comunicación, también recogida por Europa Press, su familia y amigos han pedido "respeto" ante estos "compases tan duros".

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha agradecido las "muestras de preocupación, cariño y apoyo" recibidas, y ha pedido "prudencia y respeto" ante esta situación.

