Exteriores recuerda los teléfonos habilitados para atender a los familiares de los integrantes de la flotilla

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación dirigido por José Manuel Albares ha recordado a los familiares de los participantes en la flotilla a Gaza el número telefónico habilitado para su atención.

En concreto, la diplomacia española ha compartido su teléfono de sala de crisis, el +34 91 000 1249, y el teléfono de emergencias consulares Tel Aviv, el +972(0)505772641.

Este sábado, Albares ha confirmado este sábado que hay unos 50 ciudadanos españoles retenidos en Israel que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza y que fueron detenidos el miércoles por la tarde, y ha garantizado que el Gobierno está trabajando intensamente para su liberación inmediata y su regreso a España "lo antes posible".

El ministro de Exteriores ha explicado que el cónsul en Tel Aviv ha podido tener "el primer contacto con un grupo de españoles" y ha trasladado que, según sus primeras informaciones, "se encuentran bien".

El responsable de Exteriores ha detallado, en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press, que se "ha estado cotejando listas, viendo las listas oficiales que facilitan las autoridades de Israel" para identificar a los ciudadanos españoles retenidos.

Ha precisado que actualmente "no es posible realizar visitas consulares porque están en Shabbat" pero que este domingo "se van a reanudar a partir de las nueve de la mañana" con el compromiso de que el cónsul "va a ir a visitarles hasta que no haya podido entrevistarse personalmente con todos y cada uno de ellos".

Albares ha subrayado que "los ciudadanos españoles saben que cuentan con toda la protección diplomática y consular" del Gobierno y que son "la gran prioridad de nuestra embajada y nuestro consulado".

